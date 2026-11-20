20 ноября 2026 года Telegram получил крупное обновление под номером 13.3. В мессенджере появилась отдельная лента новостей с персональными рекомендациями, возможность подключать сторонние ИИ-модели и переводить сообщения во время отправки. Также разработчики обновили профили, голосовой ввод и инструменты для работы с ботами и подарками.

Telegram выпустил масштабное обновление, которое добавляет в привычный мессенджер больше возможностей для работы с информацией и искусственным интеллектом. Одним из главных изменений стала отдельная лента новостей. Теперь пользователям не обязательно заходить в каждый канал по отдельности, чтобы просматривать новые сообщения. Публикации из разных источников можно будет читать в одном разделе.

В ленте предусмотрены две вкладки. Первая — «Добавленные»: в ней будут собираться сообщения каналов, на которые человек уже подписан. Вторая — «Для вас»: там будут появляться рекомендации, подобранные с учётом интересов пользователя. Также в новом разделе будет поиск, уведомления о новых публикациях и возможность помечать посты как прочитанные. На iPhone и Android вкладку «Новости» разместили на нижней панели между чатами и настройками. Она заменит там раздел контактов.

ИИ-агенты и подключение различных моделей

Еще одна важная новинка — поддержка сторонних ИИ-агентов. Пользователи смогут подключать к Telegram различные модели искусственного интеллекта, в частности ChatGPT, Claude, Gemini и Grok. Для этого понадобятся собственные API-ключи — специальные коды, позволяющие подключить внешний сервис к другому приложению. Пользователь сможет управлять подключенными сервисами в настройках и переключаться между ними прямо во время общения.

Это позволит пользоваться различными ИИ-ассистентами, не переходя постоянно из одного приложения в другое. При этом для подключения каждого сервиса потребуется соответствующий API-ключ.

ИИ поможет редактировать и переводить сообщения

Изменения коснулись и текстового редактора. Для подписчиков Telegram Premium доступны инструменты на основе искусственного интеллекта, которые помогают исправлять ошибки, менять стиль сообщений и переводить их.

В частности, появилась возможность переводить текст непосредственно во время отправки. Пользователь пишет сообщение на своём языке, а Telegram автоматически преобразует его на язык собеседника. Это может быть удобно для общения с людьми из других стран. Не нужно отдельно копировать текст в переводчик, а затем возвращаться в чат.

Обновление голосовых сообщений и профилей

Разработчики также добавили возможность голосового ввода текста. Теперь пользователи смогут диктовать сообщения, а мессенджер будет преобразовывать сказанное в текст. Отдельные изменения коснулись профилей в Telegram для iPhone. Разработчики обновили их внешний вид, в частности кнопки и оформление подарков. Среди новинок — подарки в виде пузырьков и музыкальные визуальные эффекты.

Кроме того, Telegram расширил возможности для работы с ботами и цифровыми подарками. Изменения касаются, в частности, коллекционных подарков, связанных с блокчейном. Обновление Telegram 13.3 стало доступно для загрузки через App Store, Google Play и официальный сайт мессенджера. Часть новых возможностей зависит от платной подписки Premium или требует отдельного подключения сторонних ИИ-сервисов.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что боты VPN-сервисов в авторитарных странах смогут принимать платежи не только во внутренней валюте мессенджера Stars, но и другими способами. Он объяснил это тем, что сервисы обхода блокировок, по его мнению, делают «божье дело».

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