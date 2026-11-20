Искусственный интеллект помог расшифровать 1009 страниц записей австрийского математика и логика Курта Геделя. Его рукописи десятилетиями оставались практически недоступными для исследователей из-за сложной системы сокращённой записи. За несколько дней ИИ подготовил анализ, в котором были обнаружены сотни математических утверждений и почти завершенное доказательство, над которым Гёдель работал ещё за несколько десятилетий до этого.

Искусственный интеллект помог исследователям разобраться с 16 записными книжками Курта Геделя — одного из самых известных математиков и логиков XX века. О результатах работы рассказал финский учёный Ян фон Плато из Хельсинкского университета. Записи Геделя было очень сложно читать из-за того, что он пользовался стенографической системой Габельсбергера. Это особый способ быстрого письма, в котором слова и целые фразы передаются с помощью сокращенных знаков. Такая система давно вышла из употребления, поэтому современным исследователям было непросто разобраться даже в отдельных страницах.

Работа продвигалась медленно. По словам фон Плато, исследователи могли тратить примерно неделю на расшифровку одной страницы. Чтобы обработать весь массив записей, потребовалось бы очень много времени. Переломным моментом стал август 2026 года. Тогда учёному посоветовали привлечь искусственный интеллект к работе с рукописями. В сентябре он передал модели свои собственные расшифровки записей Геделя. Уже через два дня ИИ подготовил анализ объёмом около 650 страниц.

Фон Плато не доверился результату без проверки. Он перечитал материал страницу за страницей, чтобы убедиться, что модель правильно поняла записи. Исследователь пояснил, что человеку понадобился бы примерно год, чтобы прочитать всего 50 страниц таких рукописей. К тому же удержать в памяти все математические идеи и связи между ними было бы чрезвычайно сложно.

В рукописях нашли почти завершённое доказательство известной теоремы

Одной из важнейших находок стало почти полное доказательство, связанное с аксиомой выбора в теории множеств. Это математическое утверждение, вокруг которого велись серьёзные научные дискуссии. В 1966 году американский математик Пол Коэн получил премию Филдса за доказательство независимости аксиомы выбора от стандартной системы аксиом теории множеств.

Хедель, как выяснилось, утверждал, что получил аналогичный результат примерно на 20 лет раньше. Однако соответствующее доказательство в его записях долгое время не могли найти. Теперь с помощью ИИ исследователи обнаружили почти завершённую версию этого доказательства. В ней не хватало одного шага из-за ошибки в определении. В то же время в других записях выяснилось, что за два года до этого Гедель сформулировал нужный шаг правильно.

После этого фон Плато перенес восстановленное доказательство в специальную компьютерную систему Coq, предназначенную для формальной проверки математических утверждений. По словам ученого, программа подтвердила корректность доказательства.

Сколько математических утверждений нашли в записях

Исследователи также попросили модель Claude собрать все математические утверждения, встречавшиеся в рукописях. В список должны были попасть не только завершённые теоремы, но и предварительные формулировки и идеи, которые Гедель только начинал исследовать. В результате удалось собрать 663 утверждения. Примерно 400 из них были перенесены в систему Coq без изменений. Еще около 200 требовали уточнения, чтобы их можно было правильно оформить для проверки.

Примерно 50 утверждений оказались ошибочными. Интересно, что сам Гедель иногда отмечал такие места на полях словом «falsch». С немецкого это переводится как «неправильно» или «ложно». То есть искусственный интеллект помог не просто прочитать сложные рукописи, но и систематизировать обширный массив математических идей. Это дало исследователям возможность быстрее определить, какие из них уже имеют завершенный вид, какие требуют дополнительной работы, а какие сам автор считал ошибочными.

Какие записи Геделя ещё предстоит изучить

Работа с рукописями ещё не завершена. По словам фон Плато, в записных книжках осталось немало идей, требующих отдельного изучения. В частности, более десятка тем по логике, которые Гёдель записал, по-видимому, не исследовались с 1940-х годов. Это означает, что старые записи могут содержать материал для новых научных исследований.

На следующем этапе финский учёный планирует заняться записными книжками Геделя, посвящёнными физике и космологии. Эти материалы до сих пор не изучались исследователями. Таким образом, искусственный интеллект помог вернуть в научный оборот записи, которые десятилетиями оставались труднодоступными. И хотя найденные утверждения ещё требуют работы математиков, часть рукописей уже открыла новые возможности для исследования идей одного из самых известных логиков прошлого века. Об этом сообщает издание Science et Vie.

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