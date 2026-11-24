Południowokoreańska firma Samsung może przejść na dwuletni cykl wprowadzania na rynek smartwatchy ze względu na niski popyt na model Galaxy Watch 9. Według źródeł w Korei Południowej producent nie planuje zaprezentować nowych modeli Galaxy Watch w 2027 roku. W związku z tym Galaxy Watch 9 i Galaxy Watch Ultra 2 mogą pozostać najnowszymi smartwatchami firmy jeszcze przez kolejny rok.

Jak podano, decyzja Samsunga ma dwa uzasadnienia: koszty produkcji nowych smartwatchy wzrosły z powodu problemów z dostawami pamięci w branży w okresie boomu na sztuczną inteligencję, a także dlatego, że Galaxy Watch 9 nie spełnił oczekiwań dotyczących sprzedaży. Najnowszy smartwatch firmy był wyposażony w nowy układ Snapdragon Wear Elite oraz większą baterię o pojemności 390 mAh, ale pod innymi względami stanowił jedynie skromną aktualizację modelu Galaxy Watch 8. Samsung już wcześniej wprowadzał konserwatywne aktualizacje swoich urządzeń, ale model Galaxy Watch 9 prawdopodobnie nie zyskał popularności, ponieważ jego cena wzrosła z 349 do 379 dolarów.

Według doniesień w 2027 roku Samsung skoncentruje swoje wysiłki w branży urządzeń noszonych na dodawaniu nowego oprogramowania do swoich najnowszych smartwatchy, z wyjątkiem ewentualnego wprowadzenia na rynek zaktualizowanej wersji swojego trackera fitness Galaxy Fit.

Według koreańskiego serwisu ET News firma może również ograniczyć produkcję smartfonów z serii Galaxy A nawet o 20%. Wszystko to ma na celu obniżenie kosztów, ale może to być również korzystne dla obecnych klientów Samsunga.

Pomimo tego, czego pragnęłyby firmy technologiczne, w rzeczywistości nie ma potrzeby co roku przechodzić na nowy smartwatch. Smartwatche mogą nie służyć tak długo jak tradycyjne zegarki, ale firma Samsung potwierdziła, że obecnie oferuje pięć lat aktualizacji oprogramowania dla swoich modeli Galaxy Watch oraz pięć lat aktualizacji zabezpieczeń. Obejmuje to nowych właścicieli Galaxy Watch 9 do 2031 roku. Jeśli twój smartwatch nie jest zepsuty, prawdopodobnie będziesz mógł korzystać z większości nowych funkcji oprogramowania wprowadzanych co roku wraz z wydaniem Wear OS, nie wydając na to pieniędzy.

Zdejmuje to presję związaną z koniecznością aktualizacji, ale oznacza również, że gdy Samsung wypuści nowe urządzenia do noszenia, możesz mieć więcej powodów, by je kupić. Istnieje nadzieja, że wprowadzanie smartwatchy co dwa lata pozwoli również firmie oferować bardziej znaczące aktualizacje.

Informację przekazuje serwis Gizmodo.

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