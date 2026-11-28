Telegram 已向 iPhone 用户发出警告，指出由于旧版 iOS 操作系统中存在漏洞，用户的个人数据和账户信息可能面临被盗风险。

11月28日凌晨，Telegram向iPhone用户大规模发送了通知，呼吁他们更新操作系统。

“您的 iOS 版本已过时，存在安全漏洞，这将危及您的数据和账户安全，”该即时通讯应用在通知中写道。

不过，并非所有Telegram用户都收到了这一警告。

该平台创始人帕维尔·杜罗夫也发布了该通知的截图，并声称苹果设备正遭遇大规模入侵。

“如果您的iOS系统哪怕稍微过时一点，您的所有数据都会面临威胁。甚至只需打开一个网站，就可能导致设备被入侵，”杜罗夫写道。

建议iPhone用户不要忽视该通知，并检查是否有iOS更新，以修复可能存在的系统安全漏洞。

11月28日，该即时通讯应用的创始人帕维尔·杜罗夫在社交媒体上发布了这一消息。

2026年11月20日，Telegram发布了编号为13.3的重大更新。该即时通讯应用新增了带有个性化推荐的独立新闻推送栏，支持接入第三方AI模型，并可在发送过程中对消息进行翻译。 此外，开发人员还更新了个人资料、语音输入功能，以及用于管理机器人和礼物的工具。

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