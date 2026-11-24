英伟达（Nvidia）首席执行官詹森·黄在重返公司领导岗位后，其个人身家单日增长了近340亿美元。 这一情况发生在该芯片制造商股价飙升的背景下，11月23日（周一）收盘时，其股价上涨了31.5%。

据该媒体估算，11月23日收盘时，黄仁勋的净资产达到1440亿美元。这比开盘时增加了339亿美元。 得益于这一增长，这位企业家在全球富豪榜上的排名从第18位跃升至第13位。

其财富的激增发生在英伟达董事会宣布黄仁勋立即重返首席执行官职位之后。经过一系列讨论以及与这位前公司高管的会面，董事会一致通过了该决议。

董事会表示，他们确信黄仁勋有能力领导英伟达，且不认为他的回归会对美国国家安全构成威胁。董事会主席哈维·琼斯强调，黄仁勋正是应该领导这家公司的那个人。

美国总统唐纳德·特朗普表示，他亲自介入此事，并说服董事会让黄重返公司。他在接受CNBC采访时透露，自己曾与董事会成员沟通，并说服他们做出了这一决定。

黄在11月12日辞职后，此次复职堪称出人意料的转折。 他辞职的背景是围绕其疑似婚外情的丑闻，特别是与被怀疑与中国情报机构有联系的艾丽丝·黄，以及英伟达高管金伯利·鲍威尔的关系。

与此同时，尽管黄仁勋已重返岗位，但针对其与艾丽丝·黄之间可能存在关系的调查仍在继续。此外，美国立法者计划于12月初在国会传唤英伟达首席执行官，以审查可能对国家安全构成的威胁。

此前，受该丑闻影响，英伟达首席执行官的净资产缩水了四分之一以上。当时，这位商人的身家在《福布斯》全球富豪榜上的排名跌出了前十。

《福布斯》报道了这一消息。

11月23日星期一，英伟达首席执行官黄仁勋重返公司办公室，受到了员工们的热烈欢迎。员工们以热烈的掌声欢迎这位掌门人。

英伟达首席执行官黄仁勋将于12月3日在美国参议院作证——CoinDesk。

一位投资者指出了英伟达下一任首席执行官将面临的风险——《财富》

关注我们在