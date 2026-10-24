Калорійність кави зросла на 40% через рослинні вершки, — вчені

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Калорійність кави, яку споживають американці, за останні роки зросла майже на 40%. Водночас найбільше додаткових калорій у напій приносить не цукор і не звичайне молоко, а рослинні вершки для кави. Таких висновків дійшли американські дослідники, результати роботи яких опублікували в науковому журналі Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

Дослідницька група проаналізувала дані восьми послідовних циклів Національного дослідження здоров’я та харчування США (NHANES) за 2003–2018 роки.

У дослідженні взяли участь близько 30 тисяч дорослих віком від 20 років. Усі вони повідомляли, які продукти та напої вживали протягом доби.

Науковці розділили каву на дві основні категорії: чорну каву без добавок і напої з різними додатками. Серед них були:

звичайне молоко;

суміш молока та вершків;

молочні вершки;

рослинне молоко;

рослинні вершки для кави;

цукор і сиропи;

замінники цукру;

алкоголь;

какао-порошок.

Частина учасників повідомляла про вживання готових кавових напоїв або порошкових сумішей. Тому дослідникам довелося оцінювати кількість окремих інгредієнтів у їхньому складі. Для цього вони використовували базу даних Міністерства сільського господарства США про продукти та їхню поживну цінність — USDA Food and Nutrition Database for Dietary Studies.

Результати показали, що загальна кількість споживаної кави, зокрема без добавок, майже не змінилася з 2003-го до 2018 року. Натомість змінилися кількість і тип інгредієнтів, які люди додавали до напою.

У 2018 році найпоширенішою добавкою залишалося звичайне молоко. У середньому учасники дослідження споживали 21,4 грама молока на день разом із кавою.

Також популярними були рослинні вершки для кави — у середньому 8,1 грама на день, і цукор — 4,4 грама.

Водночас саме споживання рослинних добавок до кави зросло найпомітніше. Якщо у 2003 році їхня середня кількість становила 3,65 грама на день, то у 2018-му цей показник збільшився до 10,5 грама.

Основну частину приросту забезпечили рослинні вершки: їхнє споживання зросло з 3,37 грама на день у 2003 році до приблизно 8 грамів у 2018-му. Вживання рослинного молока також збільшилося — з 0,27 до 2,45 грама на день.

Кількість інших добавок до кави теж трохи зросла — у середньому на 0,5 грама на день.

За результатами дослідження, середня кількість калорій, які учасники отримували з кави, збільшилася з 43 до 60 на день. Це майже на 40% більше, ніж на початку періоду спостереження.

Хоча звичайне молоко залишалося найпоширенішою добавкою, до 2018 року найбільше калорій у каву приносили саме рослинні вершки.

Середній внесок різних добавок у добову калорійність кави у 2018 році був таким:

Рослинні вершки — 18,5 калорії на день.

Цукор — 16 калорій на день.

Звичайне молоко — 11 калорій на день.

Для порівняння, у 2003 році рослинні вершки додавали до раціону в середньому лише 7,71 калорії на день. Таким чином, за період дослідження їхня роль у загальній калорійності кави суттєво зросла.

Провідний автор дослідження, аспірант Школи Фрідман у Бостоні Йонгі Пан пояснив, що рослинні вершки стали значним джерелом додаткових калорій у каві.

«Ми виявили, що рослинні вершки, які додають до кави, тепер випередили і цукор, і молочні продукти за внеском у загальну калорійність кави. Рослинні вершки можуть містити багато насичених жирів, які мають високу енергетичну цінність.

Це може пояснювати, чому вони стали джерелом більшої кількості калорій», — пояснив Йонгі Пан.

За його словами, рослинні вершки продають уже давно, однак особливо популярними вони стали лише останніми роками. Це пов’язано з тим, що споживачі дедалі частіше шукають рослинні альтернативи молочним продуктам.

Отже, результати дослідження свідчать, що калорійність кави залежить не лише від кількості цукру, а й від складу та обсягу вершків, які додають до напою. Навіть рослинні альтернативи молочним продуктам можуть суттєво впливати на його енергетичну цінність.

Про це повідомляє ScienceDaily.

Нагадаємо, 1 жовтня у світі відзначають Міжнародний день кави — свято одного з найпопулярніших напоїв, навколо якого сформувалася ціла культура. Офіційно цей день започаткували у 2015 році, а перше святкування відбулося в Мілані під час Expo 2015. У 2026 році Міжнародна кавова організація присвячує глобальну кампанію ролі кави у розвитку громад, підтримці фермерів та пошуку рішень для сучасних викликів.

В Австралії після заборони доплат за оплату кредитними картками 17% кафе підвищили ціни на каву. Серед тих закладів, які змінили ціни, середнє зростання становило 50 австралійських центів, або понад 10%, свідчать дані онлайн-трекера Small Flat White, що охопив понад 1 500 кафе.

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