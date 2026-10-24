Калорийность кофе выросла на 40% из-за растительных сливок, — ученые

Калорийность кофе, который пьют американцы, за последние годы выросла почти на 40 %. При этом больше всего дополнительных калорий в напиток привносят не сахар и не обычное молоко, а растительные сливки для кофе. К таким выводам пришли американские исследователи, результаты работы которых были опубликованы в научном журнале Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

Исследовательская группа проанализировала данные восьми последовательных циклов Национального исследования здоровья и питания США (NHANES) за 2003–2018 годы.

В исследовании приняли участие около 30 тысяч взрослых в возрасте от 20 лет. Все они сообщали, какие продукты и напитки употребляли в течение суток.

Ученые разделили кофе на две основные категории: черный кофе без добавок и напитки с различными добавками. Среди них были:

обычное молоко;

смесь молока и сливок;

молочные сливки;

растительное молоко;

растительные сливки для кофе;

сахар и сиропы;

заменители сахара;

алкоголь;

какао-порошок.

Часть участников сообщала об употреблении готовых кофейных напитков или порошковых смесей. Поэтому исследователям пришлось оценивать количество отдельных ингредиентов в их составе. Для этого они использовали базу данных Министерства сельского хозяйства США о продуктах и их пищевой ценности — USDA Food and Nutrition Database for Dietary Studies.

Результаты показали, что общее количество потребляемого кофе, в частности без добавок, практически не изменилось с 2003 по 2018 год. Зато изменились количество и тип ингредиентов, которые люди добавляли в напиток.

В 2018 году самой распространённой добавкой оставалось обычное молоко. В среднем участники исследования потребляли 21,4 грамма молока в день вместе с кофе.

Также популярными были растительные сливки для кофе — в среднем 8,1 грамма в день, и сахар — 4,4 грамма.

При этом именно потребление растительных добавок к кофе выросло наиболее заметно. Если в 2003 году их среднее количество составляло 3,65 грамма в день, то в 2018-м этот показатель увеличился до 10,5 грамма.

Основную часть прироста обеспечили растительные сливки: их потребление выросло с 3,37 грамма в день в 2003 году до примерно 8 граммов в 2018-м. Потребление растительного молока также увеличилось — с 0,27 до 2,45 грамма в день.

Количество других добавок к кофе тоже немного выросло — в среднем на 0,5 грамма в день.

По результатам исследования, среднее количество калорий, которые участники получали из кофе, увеличилось с 43 до 60 в день. Это почти на 40% больше, чем в начале периода наблюдения.

Хотя обычное молоко оставалось самой распространённой добавкой, к 2018 году больше всего калорий в кофе приносили именно растительные сливки.

Средний вклад различных добавок в суточную калорийность кофе в 2018 году был следующим:

Растительные сливки — 18,5 калорий в день.

Сахар — 16 калорий в день.

Обычное молоко — 11 калорий в день.

Для сравнения: в 2003 году растительные сливки добавляли в рацион в среднем всего 7,71 калории в день. Таким образом, за период исследования их роль в общей калорийности кофе существенно возросла.

Ведущий автор исследования, аспирант Школы Фридмана в Бостоне Йонги Пан, пояснил, что растительные сливки стали значительным источником дополнительных калорий в кофе.

«Мы обнаружили, что растительные сливки, которые добавляют в кофе, теперь опередили и сахар, и молочные продукты по вкладу в общую калорийность кофе. Растительные сливки могут содержать много насыщенных жиров, которые обладают высокой энергетической ценностью.

Это может объяснять, почему они стали источником большего количества калорий», — пояснил Йонги Пан.

По его словам, растительные сливки продаются уже давно, однако особенно популярными они стали лишь в последние годы. Это связано с тем, что потребители всё чаще ищут растительные альтернативы молочным продуктам.

Таким образом, результаты исследования показывают, что калорийность кофе зависит не только от количества сахара, но и от состава и объема сливок, которые добавляют в напиток. Даже растительные альтернативы молочным продуктам могут существенно влиять на его энергетическую ценность.

Об этом сообщает ScienceDaily.

Напомним, 1 октября во всем мире отмечают Международный день кофе — праздник одного из самых популярных напитков, вокруг которого сформировалась целая культура. Официально этот день был учрежден в 2015 году, а первое празднование состоялось в Милане во время Expo 2015. В 2026 году Международная кофейная организация посвящает глобальную кампанию роли кофе в развитии сообществ, поддержке фермеров и поиске решений для современных вызовов.

В Австралии после запрета надбавок за оплату кредитными картами 17% кафе повысили цены на кофе. Среди заведений, изменивших цены, средний рост составил 50 австралийских центов, или более 10%, свидетельствуют данные онлайн-трекера Small Flat White, охватившего более 1 500 кафе.

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