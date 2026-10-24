科学家称，由于添加了植物奶，咖啡的热量增加了40%

近年来，美国人饮用的咖啡热量增加了近40%。 与此同时，咖啡中额外的热量主要并非来自糖或普通牛奶，而是来自植物性咖啡奶精。美国研究人员得出了这一结论，相关研究成果已发表在《美国营养与饮食学会杂志》（Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics）上。

研究小组分析了2003年至2018年间美国国家健康与营养调查（NHANES）的八个连续周期数据。

该研究共纳入约3万名20岁及以上的成年人。所有参与者均报告了他们在24小时内摄入的食物和饮料。

研究人员将咖啡分为两大类：不含添加剂的黑咖啡和添加了各种成分的咖啡饮品。其中包括：

普通牛奶；

牛奶与奶油的混合物；

奶精；

植物奶；

植物性咖啡奶油；

糖和糖浆；

糖替代品；

酒精；

可可粉。

部分参与者报告称饮用即饮咖啡饮料或冲泡粉。因此，研究人员不得不评估其成分中各单项配料的含量。 为此，他们使用了美国农业部关于食品及其营养价值的数据库——USDA食品与营养数据库（USDA Food and Nutrition Database for Dietary Studies）。

结果显示，2003年至2018年间，咖啡的总消费量（尤其是未添加任何配料的咖啡）几乎没有变化。但人们向咖啡中添加的配料种类和数量却发生了变化。

2018年，普通牛奶仍是使用最广泛的添加物。研究参与者平均每天随咖啡摄入21.4克牛奶。

此外，植物性咖啡奶精也很受欢迎——平均每天8.1克，糖的平均摄入量为4.4克。

与此同时，咖啡植物基添加剂的摄入量增幅最为显著。2003年，其日均摄入量为3.65克，而到2018年，这一数字已增至10.5克。

增长的主要部分来自植物性奶精：其摄入量从2003年的每天3.37克增加到2018年的约8克。 植物奶的摄入量也有所增加——从每天0.27克增至2.45克。

其他咖啡添加剂的用量也略有增加——平均每天增加0.5克。

研究结果显示，参与者从咖啡中摄入的平均热量从每天43卡路里增加到60卡路里。这比观察期开始时增加了近40%。

尽管普通牛奶仍是使用最广泛的添加物，但截至2018年，为咖啡提供最多热量的恰恰是植物性奶精。

2018年，各种添加剂对咖啡每日热量总量的平均贡献如下：

植物性奶精——每天18.5卡路里。

糖——每天16卡路里。

普通牛奶——每天11卡路里。

相比之下，2003年植物奶平均每天仅为咖啡热量贡献7.71卡路里。因此，在研究期间，其在咖啡总热量中的占比显著上升。

该研究的主要作者、波士顿弗里德曼商学院博士生潘永基解释说，植物性奶精已成为咖啡中额外热量的主要来源。

“我们发现，添加到咖啡中的植物性奶精在咖啡总热量中的贡献现已超过了糖和乳制品。植物性奶精可能含有大量饱和脂肪，其能量密度很高。

这或许可以解释为什么它们成为了热量的主要来源，”潘永基解释道。

据他介绍，植物奶早已面市，但直到近年才变得特别流行。这与消费者越来越倾向于寻找乳制品的植物替代品有关。

因此，研究结果表明，咖啡的热量不仅取决于糖的用量，还取决于添加到饮品中的奶精的成分和用量。即使是植物基乳制品替代品，也会对其热量值产生显著影响。

《ScienceDaily》对此进行了报道。

值得一提的是，10月1日是全球庆祝的“国际咖啡日”——这是为纪念最受欢迎的饮品之一而设立的节日，围绕咖啡已形成了一整套文化。 该节日于2015年正式设立，首次庆祝活动在米兰2015年世博会上举行。 2026年，国际咖啡组织将开展一项全球性活动，重点关注咖啡在社区发展、支持农民以及应对当代挑战方面的作用。

在澳大利亚，自禁止对信用卡支付收取附加费后，17%的咖啡馆提高了咖啡价格。 据覆盖1500多家咖啡馆的在线追踪平台Small Flat White数据显示，在调整价格的店铺中，平均涨幅为50澳分，涨幅超过10%。

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