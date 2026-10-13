В Австралії після заборони доплат за оплату кредитними картками 17% кафе підвищили ціни на каву. Серед тих закладів, які змінили ціни, середнє зростання становило 50 австралійських центів, або понад 10%, свідчать дані онлайн-трекера Small Flat White, що охопив понад 1 500 кафе. Про це повідомляє The Guardian.

Підвищення перевищило розмір скасованої доплати

Із 1 жовтня в країні заборонили стягувати доплату за розрахунок кредитною карткою. Зазвичай вона становила близько 1,5% суми операції. Реформу, яку очолив Резервний банк Австралії, запровадили для прозорішого ціноутворення для споживачів і потенційного зниження банківських комісій.

Економіст інвестиційного банку UBS Стівен Ву заявив, що стійкий споживчий попит і висока інфляція можуть дозволяти продавцям використовувати зміну правил як привід перекласти на покупців ширші витрати. На його думку, практика округлення цін, зокрема на каву, вказує, що підвищення може перевищувати розмір скасованої карткової доплати.

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Попередження регулятора та позиція бізнесу

Австралійська комісія з питань конкуренції та захисту споживачів попередила бізнес, що не можна вводити клієнтів в оману, пояснюючи підвищення цін лише забороною доплат, якщо воно також пов’язане з іншими витратами. Регулятор також зазначив, що спроба назвати доплату іншим збором може бути оманливою практикою.

Генеральний директор Австралійської асоціації ресторанів і кафе Вес Ламберт сказав, що витрати закладів швидко зростають, а кава в Австралії залишається однією з найдешевших у світі. За його словами, ресторани пояснюють підвищення цін дорожчими продуктами, високою орендою, змінами в оплаті праці молодших працівників і галузевих тарифних умовах. На власників бізнесу також вплинули чотири підвищення відсоткових ставок у 2026 році, які збільшили виплати за кредитами зі змінною ставкою та фінансуванням обладнання.

Керівник напряму політики організації із захисту прав споживачів Choice Морган Кемпбелл зазначив, що певне підвищення цін очікували, проте споживачам вигідніше знати остаточну ціну наперед. Він додав, що для власного дослідження наслідків заборони ще зарано.

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