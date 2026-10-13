В Австралии после запрета доплат за оплату кредитными картами 17% кафе повысили цены на кофе. Среди заведений, изменивших цены, средний рост составил 50 австралийских центов, или более 10%, свидетельствуют данные онлайн-трекера Small Flat White, охватившего более 1 500 кафе. Об этом сообщает The Guardian.

Повышение превысило размер отмененной доплаты

С 1 октября в стране запретили взимать доплату за расчет кредитной картой. Обычно она составляла около 1,5% суммы операции. Реформа, которую возглавил Резервный банк Австралии, была введена для более прозрачного ценообразования для потребителей и потенциального снижения банковских комиссий.

Экономист инвестиционного банка UBS Стивен Ву заявил, что устойчивый потребительский спрос и высокая инфляция могут позволять продавцам использовать изменение правил как повод переложить на покупателей более широкие расходы. По его мнению, практика округления цен, в частности на кофе, указывает на то, что повышение может превышать размер отмененной доплаты за оплату картой.

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Предупреждение регулятора и позиция бизнеса

Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей предупредила бизнес, что нельзя вводить клиентов в заблуждение, объясняя повышение цен только запретом доплат, если оно также связано с другими расходами. Регулятор также отметил, что попытка назвать доплату другим сбором может быть вводящей в заблуждение практикой.

Генеральный директор ассоциации Restaurant & Catering Australia Уэс Ламберт сказал, что расходы заведений быстро растут, а кофе в Австралии остается одним из самых дешевых в мире. По его словам, рестораны объясняют повышение цен подорожанием продуктов, высокой арендой, изменениями в оплате труда младших работников и отраслевых тарифных условиях. На владельцев бизнеса также повлияли четыре повышения процентных ставок в 2026 году, которые увеличили выплаты по кредитам с переменной ставкой и финансированию оборудования.

Руководитель направления политики организации по защите прав потребителей Choice Морган Кэмпбелл отметил, что определенное повышение цен ожидалось, однако потребителям выгоднее заранее знать окончательную цену. Он добавил, что для собственного исследования последствий запрета еще слишком рано.

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