澳大利亚禁止对信用卡付款收取附加费后，17%的咖啡馆提高了咖啡价格。在线追踪平台Small Flat White的数据表明，在调整价格的店铺中，平均涨幅为50澳分，即超过10%；该平台覆盖了逾1,500家咖啡馆。据《卫报》报道。

涨幅超过被取消的附加费金额

自10月1日起，该国禁止对使用信用卡付款收取附加费。这项费用通常约为交易金额的1.5%。这项由澳大利亚储备银行主导的改革旨在让消费者获得更透明的定价，并可能降低银行手续费。

投资银行瑞银集团的经济学家斯蒂芬·吴表示，持续的消费者需求和高通胀可能使商家能够把规则变化当作将更广泛成本转嫁给消费者的理由。他认为，价格取整的做法，尤其是咖啡价格，表明涨幅可能超过被取消的刷卡附加费金额。

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监管机构的警告与企业立场

澳大利亚竞争与消费者委员会警告企业，如果价格上涨还与其他成本有关，就不得仅以附加费禁令来解释涨价并误导顾客。监管机构还指出，试图将附加费称为另一种收费，可能构成误导性做法。

澳大利亚餐饮协会Restaurant & Catering Australia首席执行官韦斯·兰伯特表示，经营场所的成本正在迅速上升，而澳大利亚的咖啡仍是全球最便宜的咖啡之一。他说，餐厅将价格上涨归因于食品价格上涨、高租金、年轻员工薪酬变化以及行业薪酬规定的变化。2026年四次加息也影响了企业主，增加了浮动利率贷款和设备融资的还款额。

消费者权益组织Choice的政策主管摩根·坎贝尔指出，人们预期会出现一定程度的价格上涨，但消费者能提前知道最终价格会更有利。他补充说，现在对禁令影响进行自身研究仍为时过早。

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