W Australii po zakazie doliczania opłat za płatności kartami kredytowymi 17% kawiarni podniosło ceny kawy. Wśród lokali, które zmieniły ceny, średnia podwyżka wyniosła 50 centów australijskich, czyli ponad 10%, wynika z danych internetowego trackera Small Flat White, który objął ponad 1 500 kawiarni. Poinformował o tym The Guardian.

Podwyżka przekroczyła wysokość zniesionej opłaty dodatkowej

Od 1 października w kraju zakazano pobierania dodatkowej opłaty za płatność kartą kredytową. Zwykle wynosiła ona około 1,5% wartości transakcji. Reforma, której przewodził Bank Rezerw Australii, została wprowadzona, aby ceny były bardziej przejrzyste dla konsumentów i aby potencjalnie obniżyć opłaty bankowe.

Ekonomista banku inwestycyjnego UBS Stephen Wu powiedział, że utrzymujący się popyt konsumencki i wysoka inflacja mogą pozwalać sprzedawcom wykorzystywać zmianę zasad jako pretekst do przenoszenia szerszych kosztów na kupujących. Jego zdaniem praktyka zaokrąglania cen, w szczególności kawy, wskazuje, że podwyżka może przekraczać wysokość zniesionej opłaty za płatność kartą.

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Ostrzeżenie regulatora i stanowisko biznesu

Australijska Komisja ds. Konkurencji i Konsumentów ostrzegła przedsiębiorstwa, że nie mogą wprowadzać klientów w błąd, wyjaśniając podwyżki cen wyłącznie zakazem opłat dodatkowych, jeśli są one związane także z innymi kosztami. Regulator zaznaczył również, że próba nazwania opłaty dodatkowej inną opłatą może być praktyką wprowadzającą w błąd.

Dyrektor generalny stowarzyszenia Restaurant & Catering Australia Wes Lambert powiedział, że koszty lokali szybko rosną, a kawa w Australii pozostaje jedną z najtańszych na świecie. Według niego restauracje wyjaśniają podwyżki cen droższymi produktami, wysokim czynszem, zmianami w wynagrodzeniach młodszych pracowników oraz branżowymi warunkami taryfowymi. Na właścicieli firm wpłynęły także cztery podwyżki stóp procentowych w 2026 roku, które zwiększyły raty kredytów o zmiennym oprocentowaniu i finansowania sprzętu.

Szef działu polityki w organizacji ochrony praw konsumentów Choice Morgan Campbell zauważył, że pewnych podwyżek cen się spodziewano, jednak dla konsumentów korzystniej jest znać ostateczną cenę z góry. Dodał, że na własne badanie skutków zakazu jest jeszcze za wcześnie.

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