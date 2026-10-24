W ostatnich latach kaloryczność kawy spożywanej przez Amerykanów wzrosła o prawie 40%. Jednocześnie największą ilość dodatkowych kalorii do napoju wnoszą nie cukier ani zwykłe mleko, ale roślinne śmietanki do kawy. Do takich wniosków doszli amerykańscy naukowcy, którzy opublikowali wyniki swoich badań w czasopiśmie naukowym „Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics”.

Zespół badawczy przeanalizował dane z ośmiu kolejnych cykli Narodowego Badania Zdrowia i Żywienia w USA (NHANES) z lat 2003–2018.

W badaniu wzięło udział około 30 tysięcy osób dorosłych w wieku od 20 lat. Wszyscy oni podawali, jakie produkty i napoje spożywali w ciągu doby.

Naukowcy podzielili kawę na dwie główne kategorie: czarną kawę bez dodatków oraz napoje z różnymi dodatkami. Wśród nich znalazły się:

zwykłe mleko;

mieszanka mleka i śmietanki;

śmietanka;

mleko roślinne;

roślinna śmietanka do kawy;

cukier i syropy;

substytuty cukru;

alkohol;

kakao w proszku.

Część uczestników zgłaszała spożywanie gotowych napojów kawowych lub mieszanek w proszku. W związku z tym badacze musieli oszacować ilość poszczególnych składników w ich składzie. W tym celu skorzystali z bazy danych Ministerstwa Rolnictwa Stanów Zjednoczonych dotyczącej produktów spożywczych i ich wartości odżywczej — USDA Food and Nutrition Database for Dietary Studies.

Wyniki wykazały, że ogólna ilość spożywanej kawy, zwłaszcza bez dodatków, prawie nie zmieniła się w latach 2003–2018. Zmieniła się natomiast ilość i rodzaj składników, które ludzie dodawali do napoju.

W 2018 roku najpopularniejszym dodatkiem pozostało zwykłe mleko. Średnio uczestnicy badania spożywali 21,4 grama mleka dziennie wraz z kawą.

Popularne były również roślinne śmietanki do kawy — średnio 8,1 grama dziennie — oraz cukier — 4,4 grama.

Jednocześnie to właśnie spożycie roślinnych dodatków do kawy wzrosło najbardziej. O ile w 2003 roku ich średnia ilość wynosiła 3,65 grama dziennie, o tyle w 2018 roku wskaźnik ten wzrósł do 10,5 grama.

Główną część tego wzrostu stanowiły roślinne śmietanki do kawy: ich spożycie wzrosło z 3,37 grama dziennie w 2003 roku do około 8 gramów w 2018 roku. Spożycie mleka roślinnego również wzrosło — z 0,27 do 2,45 grama dziennie.

Ilość innych dodatków do kawy również nieznacznie wzrosła — średnio o 0,5 grama dziennie.

Zgodnie z wynikami badania średnia liczba kalorii, które uczestnicy czerpali z kawy, wzrosła z 43 do 60 dziennie. To prawie o 40% więcej niż na początku okresu obserwacji.

Chociaż zwykłe mleko pozostało najpopularniejszym dodatkiem, do 2018 roku najwięcej kalorii do kawy wnosiły właśnie śmietanki roślinne.

Średni wkład różnych dodatków w dzienną kaloryczność kawy w 2018 roku był następujący:

Śmietanka roślinna — 18,5 kalorii dziennie.

Cukier — 16 kalorii dziennie.

Zwykłe mleko — 11 kalorii dziennie.

Dla porównania, w 2003 roku śmietanka roślinna dostarczała do diety średnio zaledwie 7,71 kalorii dziennie. W ten sposób w okresie objętym badaniem jej udział w całkowitej kaloryczności kawy znacznie wzrósł.

Główny autor badania, doktorant w Friedman School w Bostonie, Yongi Pan, wyjaśnił, że śmietanka roślinna stała się znaczącym źródłem dodatkowych kalorii w kawie.

„Odkryliśmy, że śmietanka roślinna dodawana do kawy wyprzedziła obecnie zarówno cukier, jak i produkty mleczne pod względem wkładu w całkowitą kaloryczność kawy. Śmietanka roślinna może zawierać dużo tłuszczów nasyconych, które mają wysoką wartość energetyczną.

To może wyjaśniać, dlaczego stały się one źródłem większej ilości kalorii” – wyjaśnił Yonggi Pan.

Jak twierdzi, śmietanka roślinna jest w sprzedaży już od dawna, jednak szczególną popularność zyskała dopiero w ostatnich latach. Wynika to z faktu, że konsumenci coraz częściej poszukują roślinnych alternatyw dla produktów mlecznych.

Wyniki badań wskazują zatem, że kaloryczność kawy zależy nie tylko od ilości cukru, ale także od składu i ilości śmietanki dodawanej do napoju. Nawet roślinne alternatywy dla produktów mlecznych mogą znacząco wpływać na jej wartość energetyczną.

Informuje o tym serwis ScienceDaily.

Przypomnijmy, że 1 października na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kawy – święto jednego z najpopularniejszych napojów, wokół którego ukształtowała się cała kultura. Oficjalnie dzień ten ustanowiono w 2015 roku, a pierwsze obchody odbyły się w Mediolanie podczas Expo 2015. W 2026 roku Międzynarodowa Organizacja Kawy poświęci globalną kampanię roli kawy w rozwoju społeczności, wspieraniu rolników oraz poszukiwaniu rozwiązań dla współczesnych wyzwań.

W Australii, po wprowadzeniu zakazu naliczania opłat za płatności kartami kredytowymi, 17% kawiarni podniosło ceny kawy. Wśród lokali, które zmieniły ceny, średni wzrost wyniósł 50 centów australijskich, czyli ponad 10%, jak wynika z danych internetowego narzędzia Small Flat White, które objęło ponad 1 500 kawiarni.

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