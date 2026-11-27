Chińska firma Unitree Robotics opublikowała film, na którym humanoidalne roboty na bieżąco naśladują ruchy operatorów. Humanoidy powtarzały uderzenia, bieg, akrobatyczne ewolucje, a nawet ruchy palców z opóźnieniem wynoszącym do 80 milisekund.

Firma zaprezentowała projekt o nazwie Embodied Avatar V3.0 Guardian w filmie opublikowanym w serwisie społecznościowym X. Do sterowania robotami operatorzy używają specjalnych pasów z czujnikami na rękach, nogach i tułowiu, a do odtwarzania ruchów palców — rękawic z czujnikami.

Na filmie humanoidy naśladują uderzenia, bieg i inne ruchy wykonywane przez ludzi. W jednej ze scen robot wdaje się w swego rodzaju sparing z człowiekiem w nadmuchiwanym kostiumie niedźwiedzia. W innej — naśladuje obrót operatora w powietrzu i ląduje na nogach.

Unitree Embodied Avatar V3.0 Guardian Maksymalna częstotliwość synchronizacji 99,8%, minimalne opóźnienie end-to-end 80 ms. Oprócz trybu w pełni autonomicznego, teleoperacja robotów w czasie rzeczywistym obejmująca całe ciało zawsze budziła duże zainteresowanie na całym świecie. Umożliwia ona wykonywanie złożonych operacji zdalnych, gromadzenie danych i realizację innych zadań. Prosimy o bezpieczne i przyjazne korzystanie z tej funkcji. — Unitree (@UnitreeRobotics) 27 listopada 2026 r.

Według danych Unitree Robotics system posiada dwa tryby pracy. W trybie standardowym opóźnienie wynosi około 100 milisekund, a deklarowana synchronizacja ruchów — 99,8%. W trybie dynamicznym opóźnienie skraca się do 80 milisekund, jednak synchronizacja spada do 99,5%. Firma nie ujawniła metodologii obliczania tych wskaźników.

Twórcy uważają, że technologia ta może okazać się przydatna do zdalnego wykonywania skomplikowanych zadań i gromadzenia danych. Jednocześnie firma Unitree określiła pokazane testy jako ekstremalne i wezwała do niepowtarzania ich. Firma zaleca również zachowanie odległości co najmniej dwóch–trzech metrów między ludźmi a robotami.

Źródło: Unitree Robotics

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