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Китайська компанія Unitree Robotics опублікувала відео, на якому людиноподібні роботи в реальному часі копіюють рухи операторів. Гуманоїди повторювали удари, біг, акробатичні трюки та навіть рухи пальців із затримкою до 80 мілісекунд.

Розробку під назвою Embodied Avatar V3.0 Guardian компанія показала в ролику в соцмережі X. Для керування роботами оператори використовують спеціальні ремені з датчиками на руках, ногах і тулубі, а для відтворення рухів пальців — сенсорні рукавички.

На відео гуманоїди повторюють за людьми удари, біг та інші рухи. В одному з епізодів робот вступає у своєрідний спаринг із людиною в надувному костюмі ведмедя. В іншому — копіює переворот оператора в повітрі та приземляється на ноги.

Unitree Embodied Avatar V3.0 Guardian Maximum synchronization rate 99.8%, minimum end-to-end latency 80 ms. In addition to fully autonomous mode, real-time full-body teleoperation of robots has always been a major area of global interest. It enables complex remote operations, data collection, and other tasks. Please use this function safely and in a friendly manner. — Unitree (@UnitreeRobotics) November 27, 2026

За даними Unitree Robotics, система має два режими роботи. У стандартному затримка становить близько 100 мілісекунд, а заявлена синхронність рухів — 99,8%. У динамічному режимі затримка скорочується до 80 мілісекунд, однак синхронність знижується до 99,5%. Методологію обчислення цих показників компанія не розкрила.

Розробники вважають, що технологія може стати у пригоді для дистанційного виконання складних завдань і збору даних. Водночас Unitree назвала показані випробування екстремальними та закликала не повторювати їх. Компанія також рекомендує зберігати між людьми й роботами дистанцію щонайменше два-три метри.

Джерело: Unitree Robotics

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