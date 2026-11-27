Китайская компания Unitree Robotics опубликовала видео, на котором человекоподобные роботы в режиме реального времени копируют движения операторов. Гуманоиды повторяли удары, бег, акробатические трюки и даже движения пальцев с задержкой до 80 миллисекунд.

Разработку под названием Embodied Avatar V3.0 Guardian компания продемонстрировала в ролике в социальной сети X. Для управления роботами операторы используют специальные ремни с датчиками на руках, ногах и туловище, а для воспроизведения движений пальцев — сенсорные перчатки.

На видео гуманоиды повторяют за людьми удары, бег и другие движения. В одном из эпизодов робот вступает в своеобразный спарринг с человеком в надувном костюме медведя. В другом — копирует сальто оператора в воздухе и приземляется на ноги.

Unitree Embodied Avatar V3.0 Guardian Максимальная скорость синхронизации 99,8%, минимальная сквозная задержка 80 мс. Помимо полностью автономного режима, телеуправление роботами в режиме реального времени всегда было предметом пристального внимания во всем мире. Оно позволяет выполнять сложные удаленные операции, сбор данных и другие задачи. Пожалуйста, используйте эту функцию безопасно и с уважением к окружающим. — Unitree (@UnitreeRobotics) 27 ноября 2026 г.

По данным Unitree Robotics, система имеет два режима работы. В стандартном режиме задержка составляет около 100 миллисекунд, а заявленная синхронность движений — 99,8%. В динамическом режиме задержка сокращается до 80 миллисекунд, однако синхронность снижается до 99,5%. Методологию расчета этих показателей компания не раскрыла.

Разработчики считают, что технология может пригодиться для дистанционного выполнения сложных задач и сбора данных. В то же время Unitree назвала показанные испытания экстремальными и призвала не повторять их. Компания также рекомендует соблюдать дистанцию между людьми и роботами не менее двух-трех метров.

Источник: Unitree Robotics

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