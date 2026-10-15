Відео: у Данії супермаркети тестують роботів-гуманоїдів для викладки товарів

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Данська мережа супермаркетів Føtex тестує людиноподібних роботів, які мають викладати товари на полиці під час нічних змін. Автоматизація рутинних завдань дасть змогу зменшити навантаження на персонал і спрямувати більше уваги працівників на обслуговування покупців.

За інформацією представників данського стартапу Hive Robots, роботи мають руки, ноги та пальці, завдяки чому можуть виконувати завдання в приміщеннях, спроєктованих для людей. Це дозволяє використовувати їх у торговельних залах без необхідності перебудовувати магазини або змінювати наявну інфраструктуру.

Навчання відбувається безпосередньо в магазинах за допомогою VR-окулярів та операторів-контролерів. Вони демонструють роботам послідовність дій під час роботи з товарами, а записані рухи використовують як навчальні дані для подальшого автономного виконання завдань.

Навчальний процес розпочався в червні в супермаркетах Føtex, які належать найбільшому ритейлеру Данії — Salling Group.

Очікується, що до початку 2027 року роботи зможуть самостійно викладати окремі категорії товарів у нічні зміни. За використання роботів магазини платитимуть за погодинним тарифом.

У Salling Group наголошують, що мета пілотного проєкту — допомогти працівникам, а не звільнити їх або повністю замінити людську працю.

За оцінками Føtex, на розміщення товарів на полицях припадає від 40% до 50% усього робочого часу персоналу. Тому автоматизація цього процесу має суттєво зменшити навантаження на співробітників.

Операційний директор мережі Саймон Кудск зазначив, що повноцінне впровадження роботів у кожному магазині може тривати до п'яти років.

У майбутньому перелік завдань для роботів планують розширити. Крім викладки продукції, вони зможуть:

виявляти відсутні на полицях або неправильно розміщені товари ;

прибирати порожні картонні коробки;

перевіряти терміни придатності продукції.

Таким чином, Føtex і Salling Group розглядають роботизацію як спосіб поступово автоматизувати повсякденні операції в супермаркетах, водночас залишаючи за людьми завдання, пов'язані з обслуговуванням покупців.

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Про це повідомляє Euronews.

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