Відео: у Данії супермаркети тестують роботів-гуманоїдів для викладки товарів
Данська мережа супермаркетів Føtex тестує людиноподібних роботів, які мають викладати товари на полиці під час нічних змін. Автоматизація рутинних завдань дасть змогу зменшити навантаження на персонал і спрямувати більше уваги працівників на обслуговування покупців.
За інформацією представників данського стартапу Hive Robots, роботи мають руки, ноги та пальці, завдяки чому можуть виконувати завдання в приміщеннях, спроєктованих для людей. Це дозволяє використовувати їх у торговельних залах без необхідності перебудовувати магазини або змінювати наявну інфраструктуру.
Навчання відбувається безпосередньо в магазинах за допомогою VR-окулярів та операторів-контролерів. Вони демонструють роботам послідовність дій під час роботи з товарами, а записані рухи використовують як навчальні дані для подальшого автономного виконання завдань.
Навчальний процес розпочався в червні в супермаркетах Føtex, які належать найбільшому ритейлеру Данії — Salling Group.
Очікується, що до початку 2027 року роботи зможуть самостійно викладати окремі категорії товарів у нічні зміни. За використання роботів магазини платитимуть за погодинним тарифом.
У Salling Group наголошують, що мета пілотного проєкту — допомогти працівникам, а не звільнити їх або повністю замінити людську працю.
За оцінками Føtex, на розміщення товарів на полицях припадає від 40% до 50% усього робочого часу персоналу. Тому автоматизація цього процесу має суттєво зменшити навантаження на співробітників.
Операційний директор мережі Саймон Кудск зазначив, що повноцінне впровадження роботів у кожному магазині може тривати до п'яти років.
У майбутньому перелік завдань для роботів планують розширити. Крім викладки продукції, вони зможуть:
- виявляти відсутні на полицях або неправильно розміщені товари;
- прибирати порожні картонні коробки;
- перевіряти терміни придатності продукції.
Таким чином, Føtex і Salling Group розглядають роботизацію як спосіб поступово автоматизувати повсякденні операції в супермаркетах, водночас залишаючи за людьми завдання, пов'язані з обслуговуванням покупців.
Про це повідомляє Euronews.
Китайська компанія JAKA презентувала двох нових промислових роботів — колісного гуманоїда Kargo50 для транспортування вантажів і маніпулятора Zu50 із вантажопідйомністю до 50 кг. Новинки показали на міжнародній промисловій виставці CIIF 2026 у Шанхаї.
Стартап Destro, який проводить пілоти на логістичних об’єктах у США, вийшов із режиму непублічності та залучив $8 млн посівного фінансування. Компанія розробляє ШІ-рівень для координації роботів і працівників на складах, а не виробляє власних роботів.