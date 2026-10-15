Видео: в Дании в супермаркетах тестируют роботов-гуманоидов для выкладки товаров

Датская сеть супермаркетов Føtex тестирует человекоподобных роботов, которые должны будут выкладывать товары на полки во время ночных смен. Автоматизация рутинных задач позволит снизить нагрузку на персонал и сосредоточить внимание сотрудников на обслуживании покупателей.

По информации представителей датского стартапа Hive Robots, роботы имеют руки, ноги и пальцы, благодаря чему могут выполнять задачи в помещениях, спроектированных для людей. Это позволяет использовать их в торговых залах без необходимости перестраивать магазины или изменять существующую инфраструктуру.

Обучение проходит непосредственно в магазинах с помощью VR-очков и операторов-контролеров. Они демонстрируют роботам последовательность действий при работе с товарами, а записанные движения используются в качестве обучающих данных для дальнейшего автономного выполнения задач.

Обучение началось в июне в супермаркетах Føtex, принадлежащих крупнейшему ритейлеру Дании — Salling Group.

Ожидается, что к началу 2027 года роботы смогут самостоятельно выкладывать отдельные категории товаров в ночные смены. За использование роботов магазины будут платить по почасовому тарифу.

В Salling Group подчеркивают, что цель пилотного проекта — помочь работникам, а не уволить их или полностью заменить человеческий труд.

По оценкам Føtex, на размещение товаров на полках приходится от 40% до 50% всего рабочего времени персонала. Поэтому автоматизация этого процесса должна существенно снизить нагрузку на сотрудников.

Операционный директор сети Саймон Кудск отметил, что полноценное внедрение роботов в каждом магазине может занять до пяти лет.

В будущем перечень задач для роботов планируется расширить. Помимо выкладки продукции, они смогут:

обнаруживать отсутствующие на полках или неправильно размещенные товары ;

убирать пустые картонные коробки;

проверять сроки годности продукции.

Таким образом, Føtex и Salling Group рассматривают роботизацию как способ постепенной автоматизации повседневных операций в супермаркетах, при этом оставляя за людьми задачи, связанные с обслуживанием покупателей.

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Об этом сообщает Euronews.

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