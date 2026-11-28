Na obrzeżach Układu Słonecznego może znajdować się nieznana planeta, którą naukowcy nazwali Planet X2. Zgodnie z hipotezą międzynarodowej grupy astronomów jej masa może być zbliżona do masy Ziemi, a jej wpływ grawitacyjny mógłby wyjaśniać nietypowe orbity niektórych obiektów lodowych za Neptunem.

Wyniki badań opublikowano 23 listopada 2026 roku w czasopiśmie Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Naukowcy przypuszczają, że masa Planety X2 może wynosić od jednej do dwóch mas Ziemi, przy czym najlepiej z wynikami modelowania zgadza się wariant zakładający około dwóch mas Ziemi.

Zgodnie z obliczeniami wielka półoś orbity hipotetycznej planety może wynosić 350–500 jednostek astronomicznych, a punkt najbliższy Słońcu — około 200 jednostek astronomicznych. Dla porównania Neptun znajduje się w odległości około 30 jednostek astronomicznych od Słońca. W ten sposób Planeta X2 mogłaby poruszać się po bardzo odległej i wydłużonej orbicie.

Naukowcy przeprowadzili komputerowe modelowanie ewolucji Układu Słonecznego na przestrzeni 4,5 miliarda lat. Wyniki wykazały, że grawitacja takiej planety mogłaby zmieniać trajektorie obiektów transneptunowych, powodować znaczne nachylenia ich orbit oraz wyjaśniać niektóre cechy ruchu Sedny i obiektu 2012 VP113.

Jednocześnie model ten nie wyjaśnia wszystkich obserwacji. W szczególności pozostają rozbieżności dotyczące rozkładu wielkich półosi orbit odległych obiektów zarejestrowanych w ramach projektu Dark Energy Survey. Dlatego hipoteza ta wymaga dalszej weryfikacji.

Planeta X2 nie jest również tożsama z hipotetyczną Dziewiątą planetą, której astronomowie poszukują już od dłuższego czasu i która, zgodnie z wstępnymi przypuszczeniami, może być znacznie masywniejsza od Ziemi. Naukowcy dopuszczają, że w Układzie Słonecznym mogą istnieć oba obiekty, tylko jeden z nich lub żaden.

Hipotezę planuje się zweryfikować za pomocą nowych obserwacji z obserwatorium Vira Rubin w Chile, które ma wykrywać odległe i słabo widoczne obiekty niebieskie. W przyszłości teleskop ten może pomóc nie tylko w potwierdzeniu przewidywanego rozkładu orbit ciał lodowych, ale także w bezpośrednim wykryciu Planety X2, o ile ona istnieje.

Źródło: badanie opublikowane w czasopiśmie Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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