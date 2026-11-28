У Сонячній системі може ховатися ще одна планета розміром із Землю
На околицях Сонячної системи може перебувати невідома планета, яку дослідники назвали Planet X2. За гіпотезою міжнародної групи астрономів, її маса може бути близькою до земної, а гравітаційний вплив — пояснювати незвичні орбіти деяких крижаних об'єктів за Нептуном.
Дослідження опублікували 23 листопада 2026 року в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Науковці припускають, що маса Planet X2 може становити від однієї до двох мас Землі, причому найкраще з результатами моделювання узгоджується варіант із приблизно двома земними масами.
За розрахунками, велика піввісь орбіти гіпотетичної планети може становити 350–500 астрономічних одиниць, а найближча точка до Сонця — близько 200 астрономічних одиниць. Для порівняння, Нептун розташований приблизно за 30 астрономічних одиниць від Сонця. Таким чином, Planet X2 могла б перебувати на дуже далекій і витягнутій орбіті.
Дослідники провели комп'ютерне моделювання еволюції Сонячної системи протягом 4,5 мільярда років. Результати показали, що гравітація такої планети могла б змінювати траєкторії транснептунових об'єктів, спричиняти значні нахили їхніх орбіт та пояснювати деякі особливості руху Седни й об'єкта 2012 VP113.
Водночас модель не пояснює всіх спостережень. Зокрема, залишаються розбіжності щодо розподілу великих півосей орбіт віддалених об'єктів, зафіксованих у межах Dark Energy Survey. Тому гіпотеза потребує подальшої перевірки.
Planet X2 також не є тотожною гіпотетичній Дев'ятій планеті, яку астрономи шукають уже тривалий час і яка, за попередніми припущеннями, може бути значно масивнішою за Землю. Дослідники допускають, що в Сонячній системі можуть існувати обидва об'єкти, лише один із них або жоден.
Перевірити гіпотезу планують за допомогою нових спостережень обсерваторії Віри Рубін у Чилі, яка має виявляти далекі та слабкі небесні об'єкти. У перспективі телескоп може допомогти не лише підтвердити передбачуваний розподіл орбіт крижаних тіл, а й безпосередньо виявити Planet X2, якщо вона існує.
Джерело: дослідження в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
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