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На околицях Сонячної системи може перебувати невідома планета, яку дослідники назвали Planet X2. За гіпотезою міжнародної групи астрономів, її маса може бути близькою до земної, а гравітаційний вплив — пояснювати незвичні орбіти деяких крижаних об'єктів за Нептуном.

Дослідження опублікували 23 листопада 2026 року в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Науковці припускають, що маса Planet X2 може становити від однієї до двох мас Землі, причому найкраще з результатами моделювання узгоджується варіант із приблизно двома земними масами.

За розрахунками, велика піввісь орбіти гіпотетичної планети може становити 350–500 астрономічних одиниць, а найближча точка до Сонця — близько 200 астрономічних одиниць. Для порівняння, Нептун розташований приблизно за 30 астрономічних одиниць від Сонця. Таким чином, Planet X2 могла б перебувати на дуже далекій і витягнутій орбіті.

Дослідники провели комп'ютерне моделювання еволюції Сонячної системи протягом 4,5 мільярда років. Результати показали, що гравітація такої планети могла б змінювати траєкторії транснептунових об'єктів, спричиняти значні нахили їхніх орбіт та пояснювати деякі особливості руху Седни й об'єкта 2012 VP113.

Водночас модель не пояснює всіх спостережень. Зокрема, залишаються розбіжності щодо розподілу великих півосей орбіт віддалених об'єктів, зафіксованих у межах Dark Energy Survey. Тому гіпотеза потребує подальшої перевірки.

Planet X2 також не є тотожною гіпотетичній Дев'ятій планеті, яку астрономи шукають уже тривалий час і яка, за попередніми припущеннями, може бути значно масивнішою за Землю. Дослідники допускають, що в Сонячній системі можуть існувати обидва об'єкти, лише один із них або жоден.

Перевірити гіпотезу планують за допомогою нових спостережень обсерваторії Віри Рубін у Чилі, яка має виявляти далекі та слабкі небесні об'єкти. У перспективі телескоп може допомогти не лише підтвердити передбачуваний розподіл орбіт крижаних тіл, а й безпосередньо виявити Planet X2, якщо вона існує.

Джерело: дослідження в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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