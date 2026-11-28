太阳系边缘可能存在一颗未知行星，研究人员将其命名为X2号行星。 根据一个国际天文学家团队的假设，该行星的质量可能与地球相近，其引力作用或许可以解释海王星外某些冰体轨道的不寻常现象。

该研究于2026年11月23日发表在《皇家天文学会月报》上。 科学家推测，Planet X2的质量可能在1到2个地球质量之间，其中与模拟结果最吻合的方案是其质量约为2个地球质量。

据计算，这颗假想行星的轨道半长轴可能为350至500个天文单位，而近日点则约为200个天文单位。 相比之下，海王星距离太阳约30个天文单位。因此，X2行星可能位于一条非常遥远且拉长的轨道上。

研究人员对太阳系45亿年的演化过程进行了计算机模拟。 结果表明，这样一颗行星的引力可能会改变海王星外天体的运行轨迹，导致其轨道倾角显著增大，并能解释塞德尼和天体2012 VP113运动中的某些特征。

但该模型无法解释所有观测结果。特别是，关于暗能量巡天（Dark Energy Survey）中记录的遥远天体轨道长半轴分布，仍存在差异。因此，该假说需要进一步验证。

行星X2也并非天文学家长期以来一直在寻找的假想第九行星——根据初步推测，该行星的质量可能远大于地球。 研究人员认为，太阳系中可能同时存在这两个天体，也可能只存在其中一个，甚至都不存在。

研究人员计划借助智利维拉·鲁宾天文台的新观测数据来验证这一假说，该天文台旨在探测遥远且暗弱的天体。 从长远来看，该望远镜不仅有助于证实冰体轨道分布的预测，还能直接探测到X2行星（如果它确实存在的话）。

来源：《皇家天文学会月报》上的研究。

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