На окраинах Солнечной системы может находиться неизвестная планета, которую исследователи назвали Planet X2. Согласно гипотезе международной группы астрономов, её масса может быть близка к земной, а гравитационное воздействие — объяснять необычные орбиты некоторых ледяных объектов за Нептуном.

Исследование было опубликовано 23 ноября 2026 года в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Ученые предполагают, что масса Planet X2 может составлять от одной до двух масс Земли, причем лучше всего с результатами моделирования согласуется вариант с примерно двумя земными массами.

По расчетам, большая полуось орбиты гипотетической планеты может составлять 350–500 астрономических единиц, а ближайшая точка к Солнцу — около 200 астрономических единиц. Для сравнения: Нептун расположен примерно в 30 астрономических единиц от Солнца. Таким образом, Planet X2 могла бы находиться на очень удаленной и вытянутой орбите.

Исследователи провели компьютерное моделирование эволюции Солнечной системы в течение 4,5 миллиарда лет. Результаты показали, что гравитация такой планеты могла бы изменять траектории транснептуновых объектов, вызывать значительные наклоны их орбит и объяснять некоторые особенности движения Седни и объекта 2012 VP113.

В то же время модель не объясняет всех наблюдений. В частности, остаются расхождения в распределении больших полуосей орбит удаленных объектов, зафиксированных в рамках Dark Energy Survey. Поэтому гипотеза требует дальнейшей проверки.

Планета X2 также не тождественна гипотетической Девятой планете, которую астрономы ищут уже давно и которая, по предварительным предположениям, может быть значительно массивнее Земли. Исследователи допускают, что в Солнечной системе могут существовать оба объекта, только один из них или ни один.

Проверить гипотезу планируют с помощью новых наблюдений обсерватории Веры Рубин в Чили, которая призвана обнаруживать удаленные и слабосветящиеся небесные объекты. В перспективе телескоп может помочь не только подтвердить предполагаемое распределение орбит ледяных тел, но и непосредственно обнаружить Planet X2, если она существует.

Источник: исследование в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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