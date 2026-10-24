Вчені відтворили обличчя денисівця, який жив майже 200 тисяч років тому

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Аналіз скам’янілих решток давніх людей допоміг ученим відтворити зовнішність денисівців і встановити, на яких територіях вони мешкали.

Денисівська людина — вимерлий вид, представники якого жили в Азії приблизно від 300 тисяч до 45 тисяч років тому. Вони залишаються загадкою для науковців від моменту відкриття у 2010 році, адже відомостей про цих давніх родичів сучасної людини досі небагато. Під час нового дослідження вчені повторно проаналізували раніше знайдені скам’янілі рештки, які спочатку вважали такими, що належать невідомому виду людей. З’ясувалося, що вони належать денисівцям. Це дало змогу дослідникам відтворити їхню зовнішність і уточнити, де саме вони жили. Результати дослідження опублікували в журналі Nature.

Наприкінці 1970-х років на півночі Китаю вчені виявили фрагменти черепа, щелепи та зуби, а також інші кістки невідомого вимерлого виду людей. Як показав аналіз, вік кісток становить від 138 000 до 199 000 років. У 2024 році антропологи припустили, що це можуть бути останки нового виду під назвою Homo juluensis. Але виявилося, що це не так.

Китайські вчені провели аналіз білків із скам’янілих решток і виявили специфічну мутацію, яка вказує на те, що ці кістки належать денисівцю. Ключовим доказом став специфічний варіант колагену COL1A2-996K, який зустрічається у денисівців, але відсутній у неандертальців і сучасних людей.

Також вчені використали знайдені фрагменти черепа та щелепи, а також кістки й зуби, щоб відтворити обличчя денисівця. Спочатку вони створили 3D-моделі черепа, а потім порівняли їх із характеристиками черепів неандертальців, інших вимерлих видів та сучасних людей.

Це дозволило відтворити детальне зображення обличчя денисівця. Вчені дійшли висновку, що для цього вимерлого виду були характерні низький, сплющений череп, масивні надбрівні дуги та щелепа, яка не надто сильно виступає вперед. Також представники вимерлого виду мали низьке чоло, плоскі щоки та плоский перенісся.

За словами вчених, фізичні особливості денисівців є поєднанням рис як неандертальців, так і пізніших видів людей.

Ще одним важливим досягненням вчених стало те, що їм вдалося отримати інформацію про ареал проживання денисівців. Згідно з дослідженням, цей вимерлий вид мешкав, як і передбачалося, далеко за межами Сибіру та Тибету, де виявлено багато скам’янілостей цього виду, а саме по всій Східній Азії.

Про це пише IFLScience.

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