Учёные воссоздали лицо денисовца, жившего почти 200 тысяч лет назад

Анализ окаменелых останков древних людей помог учёным воссоздать внешность денисовцев и установить, на каких территориях они обитали.

Денисовский человек — вымерший вид, представители которого жили в Азии примерно от 300 тысяч до 45 тысяч лет назад. Они остаются загадкой для ученых с момента открытия в 2010 году, ведь сведений об этих древних родственниках современного человека до сих пор немного. В ходе нового исследования учёные повторно проанализировали ранее найденные окаменелые останки, которые сначала считались принадлежащими неизвестному виду людей. Выяснилось, что они принадлежат денисовцам. Это позволило исследователям воссоздать их внешность и уточнить, где именно они жили. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

В конце 1970-х годов на севере Китая учёные обнаружили фрагменты черепа, челюсти и зубы, а также другие кости неизвестного вымершего вида людей. Как показал анализ, возраст костей составляет от 138 000 до 199 000 лет. В 2024 году антропологи предположили, что это могут быть останки нового вида под названием Homo juluensis. Но оказалось, что это не так.

Китайские учёные провели анализ белков из окаменелых останков и обнаружили специфическую мутацию, указывающую на то, что эти кости принадлежат денисовцу. Ключевым доказательством стал специфический вариант коллагена COL1A2-996K, который встречается у денисовцев, но отсутствует у неандертальцев и современных людей.

Также ученые использовали найденные фрагменты черепа и челюсти, а также кости и зубы, чтобы воссоздать лицо денисовца. Сначала они создали 3D-модели черепа, а затем сравнили их с характеристиками черепов неандертальцев, других вымерших видов и современных людей.

Это позволило воссоздать детальное изображение лица денисовца. Учёные пришли к выводу, что для этого вымершего вида были характерны низкий, сплющённый череп, массивные надбровные дуги и челюсть, которая не слишком сильно выступает вперёд. Также представители вымершего вида имели низкий лоб, плоские щеки и плоскую переносицу.

По словам учёных, физические особенности денисовцев представляют собой сочетание черт как неандертальцев, так и более поздних видов людей.

Еще одним важным достижением ученых стало то, что им удалось получить информацию об ареале обитания денисовцев. Согласно исследованию, этот вымерший вид обитал, как и предполагалось, далеко за пределами Сибири и Тибета, где обнаружено много окаменелостей этого вида, а именно по всей Восточной Азии.

Об этом пишет IFLScience.

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