В столице Албании Тиране в воскресенье вновь прошли антиправительственные протесты — через несколько часов после того, как премьер-министр Эди Рама объявил новые меры по сдерживанию насилия во время демонстраций. Как сообщает TimesLIVE, участники акции собрались возле Министерства образования, а затем направились к офису главы правительства.

Акция у офиса премьера

Несмотря на дождь, протестующие сожгли стулья, которые Рама поставил возле своего офиса в качестве приглашения к диалогу с правительством. Демонстрации, возглавляемые студентами, в этом месяце охватили центральную часть Тираны и распространились на другие города Албании.

Участники протестов требуют отставки Рамы. Их недовольство связывают с тем, что они считают правительство коррумпированным, а также с нехваткой рабочих мест и низкими стандартами образования. Во время предыдущих акций демонстранты поджигали правительственные здания и банки, громили витрины магазинов и вырывали брусчатку, чтобы бросать ее в полицию.

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Новые штрафы

Ранее в воскресенье Рама представил новые меры, в том числе штраф в размере 500 тысяч леков, или 6188 долларов, для каждого, кто участвует в протесте, переросшем в насилие, даже если этот человек сам не совершал насильственных действий.

Премьер заявил в видеообращении, что те, кто требует его отставки, ошибаются, если считают, что могут добиться этого насилием или другими средствами. В то же время он отметил, что не считает неверными все утверждения или требования протестующих.

Крупнейший вызов для Рамы

Нынешние беспорядки произошли после нескольких месяцев преимущественно мирных летних протестов против роскошного прибрежного проекта, который поддержал Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа. Для Рамы, который возглавляет правительство с 2013 года и в прошлом году получил четвертый срок, эта волна протестов стала крупнейшим вызовом.

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