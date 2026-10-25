W stolicy Albanii, Tiranie, w niedzielę ponownie odbyły się protesty antyrządowe — kilka godzin po tym, jak premier Edi Rama ogłosił nowe środki mające ograniczyć przemoc podczas demonstracji. Jak podaje TimesLIVE, uczestnicy zgromadzili się w pobliżu Ministerstwa Edukacji, a następnie udali się do siedziby szefa rządu.

Protest przy biurze premiera

Mimo deszczu protestujący spalili krzesła, które Rama ustawił przed swoim biurem jako zaproszenie do dialogu z rządem. Kierowane przez studentów demonstracje objęły w tym miesiącu centrum Tirany i rozprzestrzeniły się na inne albańskie miasta.

Uczestnicy protestów domagają się dymisji Ramy. Ich niezadowolenie wiąże się z tym, że uważają rząd za skorumpowany, a także z brakiem miejsc pracy i niskim poziomem edukacji. Podczas wcześniejszych akcji demonstranci podpalali budynki rządowe i banki, niszczyli witryny sklepowe oraz wyrywali kostkę brukową, aby rzucać nią w policję.

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Nowe grzywny

Wcześniej w niedzielę Rama przedstawił nowe środki, w tym grzywnę w wysokości 500 tys. leków, czyli 6188 dolarów, dla każdej osoby uczestniczącej w proteście, który przerodził się w przemoc, nawet jeśli dana osoba sama nie dopuściła się aktów przemocy.

Premier oświadczył w nagraniu wideo, że ci, którzy domagają się jego dymisji, mylą się, jeśli sądzą, że mogą ją uzyskać poprzez przemoc lub inne środki. Jednocześnie zaznaczył, że nie uważa wszystkich twierdzeń ani żądań protestujących za błędne.

Największe wyzwanie dla Ramy

Obecne zamieszki nastąpiły po kilku miesiącach głównie pokojowych letnich protestów przeciwko luksusowemu projektowi nadmorskiemu, który poparł Jared Kushner, zięć prezydenta USA Donalda Trumpa. Dla Ramy, który stoi na czele rządu od 2013 roku i w ubiegłym roku zdobył czwartą kadencję, ta fala protestów stała się największym wyzwaniem.

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