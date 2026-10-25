周日，阿尔巴尼亚首都地拉那再次发生反政府抗议活动——数小时前，总理埃迪·拉马宣布了遏制示威活动中暴力行为的新措施。TimesLIVE报道称，参与者聚集在教育部附近，随后前往政府首脑办公室。

总理办公室外的抗议活动

尽管下着雨，抗议者仍焚烧了拉马放在其办公室外、作为与政府对话邀请的椅子。本月，由学生领导的示威活动席卷地拉那市中心，并蔓延至阿尔巴尼亚其他城市。

抗议者要求拉马辞职。他们的不满与其认为政府腐败有关，也与缺乏就业岗位和教育标准低下有关。在此前的集会中，示威者纵火焚烧政府建筑和银行、砸毁商店橱窗，并撬起铺路石向警方投掷。

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新的罚款

周日早些时候，拉马提出了新措施，包括对任何参加演变为暴力事件的抗议活动的人处以50万列克、即6188美元的罚款，即使此人本人没有实施暴力行为。

总理在视频讲话中表示，那些要求他辞职的人如果认为可以通过暴力或其他手段实现这一目标，就错了。同时，他指出，他并不认为抗议者的所有说法或要求都是错误的。

拉马面临的最大挑战

当前的骚乱发生在持续数月、且大多和平的夏季抗议活动之后。这些抗议活动反对一个由美国总统唐纳德·特朗普的女婿贾里德·库什纳支持的豪华海岸项目。对自2013年以来领导政府、并于去年赢得第四个任期的拉马而言，这波抗议活动已成为他面临的最大挑战。

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