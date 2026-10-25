У Тирані відновилися протести після нових обмежень уряду — TimesLIVE

У столиці Албанії Тирані в неділю знову відбулися антиурядові протести — за кілька годин після того, як прем’єр-міністр Еді Рама оголосив нові заходи для стримування насильства під час демонстрацій. Як повідомляє TimesLIVE, учасники акції зібралися біля Міністерства освіти, а потім вирушили до офісу глави уряду.

Акція біля офісу прем’єра

Попри дощ протестувальники спалили стільці, які Рама поставив біля свого офісу як запрошення до діалогу з урядом. Демонстрації, очолювані студентами, цього місяця охопили центральну частину Тирани та поширилися на інші міста Албанії.

Учасники протестів вимагають відставки Рами. Їхнє невдоволення пов’язують із тим, що вони вважають уряд корумпованим, а також із браком робочих місць і низькими стандартами освіти. Під час попередніх акцій демонстранти підпалювали урядові будівлі та банки, трощили вітрини магазинів і виривали бруківку, щоб кидати її в поліцію.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Нові штрафи

Раніше в неділю Рама представив нові заходи, зокрема штраф у 500 тисяч леків, або 6188 доларів, для кожного, хто бере участь у протесті, що переріс у насильство, навіть якщо ця людина сама не вчиняла насильницьких дій.

Прем’єр заявив у відеозверненні, що ті, хто вимагає його відставки, помиляються, якщо вважають, що можуть домогтися цього насильством чи іншими засобами. Водночас він зазначив, що не вважає неправильними всі твердження або вимоги протестувальників.

Найбільший виклик для Рами

Нинішні заворушення відбулися після кількох місяців переважно мирних літніх протестів проти розкішного прибережного проєкту, який підтримав Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа. Для Рами, який керує урядом із 2013 року та торік здобув четвертий термін, ця хвиля протестів стала найбільшим викликом.

Читай нас у