В Германии канцлер Фридрих Мерц заявил, что те, кто поддерживает партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), должны покинуть Христианско-демократический союз (ХДС). Его позиция связана с выборами министра-президента земли Саксония-Анхальт, которые Der Spiegel называет испытанием для канцлера.

Выборы в Саксонии-Анхальт

Как сообщает Der Spiegel, главный вопрос для Мерца заключается в том, стоит ли ему вмешиваться в ситуацию вокруг выборов или занять выжидательную позицию. Издание описывает это как дилемму для главы правительства.

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Заявленная линия в отношении АдГ

В материале говорится о ХДС в Саксонии-Анхальт и требовании Мерца к тем, кто поддерживает АдГ. Таким образом, публикация сосредоточена на том, как заявленная им линия в отношении АдГ может быть реализована во время выборов министра-президента. Der Spiegel также задается вопросом, возможно ли воплотить четко сформулированные заявления Мерца на практике в этой ситуации.

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