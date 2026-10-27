Независимые политические группы потратили $3,1 млрд на гонки в Палату представителей и Сенат США по состоянию на 24 октября 2026 года. Из этой суммы $2,3 млрд пришлось на всеобщие выборы, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии США.

Расходы на политическую рекламу в федеральных, штатных и местных гонках к середине октября превысили $10 млрд. Компания AdImpact прогнозирует, что общая сумма достигнет рекордных $11,6 млрд — больше, чем $8,9 млрд, потраченных во время промежуточных выборов 2022 года, и $11,2 млрд в президентском избирательном цикле 2024 года.

Крупные доноры и независимые расходы

Наибольшие суммы независимых расходов в конце октября задекларировали Senate Leadership Fund — около $292 млн, связанная с демократами WinSenate — $221 млн и республиканский No Going Back PAC — $220 млн. По данным The Washington Post, 50 крупнейших источников пожертвований предоставили $2,77 млрд по состоянию на 23 октября. Среди индивидуальных доноров наибольшую сумму предоставил Илон Маск — $446 млн.

В Техасе демократ Джеймс Таларико собрал $146,3 млн, тогда как республиканец Кен Пакстон — $22,3 млн. В то же время внешние группы потратили $298,5 млн на поддержку Пакстона или атаки на Таларико, тогда как в пользу стороны Таларико было направлено $79,9 млн.

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Исполнительный директор вашингтонского Political Integrity Project Дэниел Лобо-Льюис заявил, что кандидаты все чаще делают источники финансирования соперников темой кампании. По его словам, кандидат, который критикует оппонента за деньги, должен сам быть «чистым» в этом вопросе.

Расходы AIPAC и других отраслей

Традиционный политический комитет AIPAC к 14 октября собрал $57,8 млн, а к 24 октября объединил около $44 млн индивидуальных пожертвований для кандидатов. Эти средства принадлежали отдельным донорам, а не самому AIPAC. Связанный с ним супер PAC United Democracy Project привлек $112,8 млн и сообщил о $54 млн независимых расходов.

Наиболее значительное вмешательство United Democracy Project в 2026 году произошло на демократических праймериз в Сенат в Мичигане: группа потратила $20,7 млн против Абдула Эль-Сайеда и $10,6 млн на поддержку члена Палаты представителей Хейли Стивенс. Соосновательница TrackAIPAC Кори Арчибальд утверждает, что AIPAC стремится влиять на внешнюю политику США в интересах иностранного правительства; это ее оценка деятельности лобби.

По подсчетам PaidForPolitics, связанные с криптовалютами группы к концу октября собрали $324,6 млн и потратили около $162 млн на поддержку или противодействие кандидатам. Группы, выступающие за более мягкое регулирование искусственного интеллекта, собрали $125 млн и потратили около $36 млн, тогда как сторонники усиленного надзора потратили примерно $25,6 млн.

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