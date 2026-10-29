В США ВМС в 2026 финансовом году зафиксировали наибольшее за последние десять лет количество незапланированных катастрофических событий с участием самолетов и кораблей. Как сообщает Defense News, Командование безопасности ВМС обнародовало данные о 16 авиационных инцидентах класса А и 11 инцидентах класса А на кораблях.

Критерии инцидентов класса А

ВМС США относят к таким инцидентам случаи, повлекшие ущерб на сумму от 2,5 млн долларов или уничтожение самолета, а также события с погибшими или людьми со стойкой полной утратой трудоспособности.

В статистику вошли несколько случаев на Ближнем Востоке во время войны с Ираном. 1 июля член экипажа ВМС США пропал без вести после аварийной посадки вертолета MH-60S Sea Hawk в Аравийском море. Вертолет был приписан к авианосцу USS George H.W. Bush. Позднее моряка сочли погибшим, а остальных трех членов экипажа спасли. В ВМС заявили, что инцидент не был связан с боевыми действиями, а его причину расследуют.

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Пожар на авианосце и инцидент при посадке

12 марта на авианосце USS Gerald R. Ford, действовавшем в Красном море, произошел небоевой пожар в главной прачечной. Трое моряков получили травмы, одного из них эвакуировали для оказания медицинской помощи. Тушение продолжалось более 30 часов, а повреждения затронули спальные места более 600 моряков, из-за чего многим пришлось спать на полу и столах. Корабль на несколько дней покинул район операции для технического обслуживания в хорватском Сплите.

28 сентября у побережья Вирджинии из-за неисправности аэрофинишера при посадке E/A-18G Growler на авианосец USS Dwight D. Eisenhower катапультировались два пилота. Травмы получили шестеро моряков и двое авиаторов. Отдельно 1 июля у истребителя F/A-18F Super Hornet во время учебного полета над авиабазой ВМС США в Неваде загорелся левый двигатель, однако экипаж безопасно посадил самолет и не пострадал.

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