ВМС США зафіксували найбільше інцидентів класу А за десять років — Defense News

У США ВМС у 2026 фінансовому році зафіксували найбільшу за останні десять років кількість незапланованих катастрофічних подій за участю літаків і кораблів. Як повідомляє Defense News, Командування безпеки ВМС оприлюднило дані про 16 авіаційних інцидентів класу А та 11 інцидентів класу А на кораблях.

Критерії інцидентів класу А

До таких інцидентів ВМС США відносять випадки, що спричинили збитки на суму від 2,5 млн доларів або знищення літака, а також події із загиблими чи людьми зі стійкою повною втратою працездатності.

До статистики увійшли кілька випадків на Близькому Сході під час війни з Іраном. 1 липня член екіпажу ВМС США зник безвісти після аварійної посадки вертольота MH-60S Sea Hawk в Аравійському морі. Вертоліт був приписаний до авіаносця USS George H.W. Bush. Згодом моряка вважали загиблим, а інших трьох членів екіпажу врятували. У ВМС заявили, що інцидент не був пов’язаний із бойовими діями, а його причину розслідують.

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Пожежа на авіаносці та посадковий інцидент

12 березня на авіаносці USS Gerald R. Ford, який діяв у Червоному морі, сталася небойова пожежа в головній пральні. Троє моряків зазнали травм, одного з них евакуювали для надання медичної допомоги. Гасіння тривало понад 30 годин, а пошкодження торкнулися спальних місць більш ніж 600 моряків, через що багатьом довелося спати на підлозі та столах. Корабель на кілька днів залишив район операції для технічного обслуговування у хорватському Спліті.

28 вересня біля узбережжя Вірджинії через несправність аерофінішера під час посадки E/A-18G Growler на авіаносець USS Dwight D. Eisenhower двоє пілотів катапультувалися. Травм зазнали шестеро моряків та двоє авіаторів. Окремо 1 липня у винищувача F/A-18F Super Hornet під час навчального польоту над авіабазою ВМС США в Неваді загорівся лівий двигун, однак екіпаж безпечно посадив літак і не постраждав.

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