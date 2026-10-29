美国海军在2026财年记录了过去十年中涉及飞机和舰艇的非计划灾难性事件的最高数量。据Defense News报道，海军安全司令部公布了16起A级航空事故和11起舰艇A级事故的数据。

A级事故的标准

美国海军将造成至少250万美元损失或飞机毁坏的事件，以及造成人员死亡或永久完全丧失劳动能力的事件，归类为此类事故。

统计数据包括与伊朗战争期间发生在中东的几起事件。7月1日，一架MH-60S“海鹰”直升机在阿拉伯海紧急降落后，一名美国海军机组人员失踪。该直升机隶属USS George H.W. Bush航空母舰。此后，这名水兵被推定死亡，另外三名机组人员获救。海军表示，该事件与作战行动无关，其原因正在调查中。

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航母火灾及降落事故

3月12日，在红海执行任务的USS Gerald R. Ford航空母舰主洗衣房发生了一起非战斗火灾。三名水兵受伤，其中一人被撤离接受医疗救治。灭火持续了30多个小时，损坏波及600多名水兵的住宿区域，许多人不得不睡在地板和桌子上。该舰离开行动区域数日，在克罗地亚斯普利特进行维护。

9月28日，在弗吉尼亚海岸附近，一架E/A-18G Growler在降落至USS Dwight D. Eisenhower航空母舰时，因拦阻装置故障，两名飞行员弹射逃生。6名水兵和2名飞行人员受伤。此外，7月1日，一架F/A-18F Super Hornet战斗机在内华达州一座美国海军空军基地上空进行训练飞行时左发动机起火，但机组人员安全降落，且没有受伤。

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