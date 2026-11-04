根据在海牙进行的DNA分析结果，科索沃确认了三名在1998年至1999年战争期间失踪人员的遗骸身份。科索沃总理阿尔宾·库尔蒂对此作出宣布。

已确认身份的人员

据Balkan Insight报道，政府失踪人员委员会收到了DNA报告，确认了阿德姆（法兹利）·阿德米、法特米尔（巴伊拉姆）·法兹利亚和阿里（伊斯拉姆）·哈利蒂的身份。库尔蒂表示，他们的家属已经获知身份确认结果。

库尔蒂称，三人都是科索沃阿尔巴尼亚族知识分子。根据他的说法，塞尔维亚武装部队于1999年4月绑架了他们，之后他们遭受了强迫失踪。

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科索沃北部的挖掘工作

这些遗骸是在科索沃北部祖宾波托克市镇附近的卡卢德尔和亚布克村庄被挖掘出的。挖掘工作于2026年7月28日开始，持续了四周。在8月开展的工作中，发现了人类遗骸，据信可能至少属于23人。

作为该调查的一部分，三名嫌疑人目前被拘押。他们涉嫌可能犯下针对平民的战争罪。

约有1600人仍被视为因科索沃战争而失踪。根据科索沃战争罪行研究所的数据，在1998年1月1日至2000年12月31日期间，至少有13,227人死亡、遭受强迫失踪或因战争而死亡。

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