在美国，一名在第二次世界大战期间失踪的士兵的遗骸在80多年后被确认身份

美国专家确认了士兵约瑟夫·加利的身份，他于1944年在当时缅甸（现为缅甸）境内的作战行动中失踪。

他曾服役于传奇部队“梅里尔突击队”，该部队曾在丛林中执行针对日军的危险任务。在出征的约3000名志愿者中，只有200人活着回到了家。

加卢最后一次被目击是在该营向曼克林村附近的日军防御工事推进时。1944年7月，他被正式宣告阵亡。当时，这位军人年仅21岁。

他的遗骸在夏威夷的无名战士墓中安息了数十年。 通过牙科和法医鉴定，终于确认了他的身份。2026年11月5日，这名士兵在马萨诸塞州的家乡林恩市以军礼安葬。

来源：CBS新闻

在阿德莱德，戴维斯一家在一只旧的柯达相机盒中发现了洛伊德·埃文·戴维斯的照片——他是一名曾在第二次世界大战期间服役的澳大利亚军事通信兵。 这些照片是由他孙子彼得·戴维斯的姑妈在抽屉里翻找其他家庭照片时发现的。

在利沃夫州杜宾斯基地区，国家紧急情况部（DSNS）的排爆专家销毁了一枚二战时期的82毫米口径迫击炮弹。10月27日，当地居民在拉迪维利夫地区普里斯基村发现了这枚危险弹药。