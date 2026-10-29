На Рівненщині знищили мінометну міну часів Другої світової війни
На Дубенщині Рівненської області піротехніки ДСНС знищили мінометну міну калібру 82 мм часів Другої світової війни. Небезпечний боєприпас виявили місцеві жителі 27 жовтня в селі Приски Радивилівської територіальної громади.
28 жовтня фахівці ДСНС вилучили та знищили міну.
“Рятувальники наголошують: у разі виявлення вибухонебезпечного або підозрілого предмета категорично заборонено торкатися його чи переміщувати. Необхідно відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку за номерами телефонів 101 або 102”, - йдеться в повідомленні
Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Рівненській області.
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