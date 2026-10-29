На Рівненщині знищили мінометну міну часів Другої світової війни

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На Дубенщині Рівненської області піротехніки ДСНС знищили мінометну міну калібру 82 мм часів Другої світової війни. Небезпечний боєприпас виявили місцеві жителі 27 жовтня в селі Приски Радивилівської територіальної громади.

28 жовтня фахівці ДСНС вилучили та знищили міну.

“Рятувальники наголошують: у разі виявлення вибухонебезпечного або підозрілого предмета категорично заборонено торкатися його чи переміщувати. Необхідно відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку за номерами телефонів 101 або 102”, - йдеться в повідомленні

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Рівненській області.

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