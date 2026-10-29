W obwodzie rówieńskim zniszczono minę moździerzową z czasów II wojny światowej

W rejonie Dubno w obwodzie rówieńskim pirotechnicy Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS) zniszczyli minę moździerzową kalibru 82 mm z czasów II wojny światowej. Niebezpieczny pocisk został znaleziony przez lokalnych mieszkańców 27 października we wsi Pryski, należącej do gminy Radzywiłowskiej.

28 października specjaliści Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS) zabezpieczyli i zniszczyli minę.

„Ratownicy podkreślają: w przypadku znalezienia przedmiotu wybuchowego lub podejrzanego kategorycznie zabrania się dotykania go lub przenoszenia. Należy oddalić się na bezpieczną odległość i zgłosić znalezisko pod numerami telefonów 101 lub 102” – czytamy w komunikacie

Informację tę przekazało Główne Zarząd Państwowej Służby Ratowniczej w obwodzie rówieńskim.

Zdjęcie: w Żytomierzu kobieta wykopała na swoim ogródku arsenał broni z czasów II wojny światowej.

Niedawno w pobliżu Czernihowa, w korycie rzeki Desny, wędkarze znaleźli zabytkową drewnianą łódź.



Archeolodzy poinformowali również o odkryciu unikalnych monet z czasów Rusi Kijowskiej.

Czytaj nas na