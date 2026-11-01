Zelenski zaproponował Putinowi spotkanie w Turcji – CNN

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o gotowości do przeprowadzenia osobistych rozmów z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem na terytorium Turcji.

Jako główny cel ewentualnego spotkania ukraiński przywódca wskazał osiągnięcie porozumień w sprawie całkowitego zawieszenia broni na całej linii frontu oraz opracowanie mechanizmów kontroli nad ich przestrzeganiem.

W wywiadzie dla mediów Zełenski wyraził nadzieję na wsparcie ze strony prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdoğana, podkreślając znaczenie dialogu prowadzonego bezpośrednio z osobą podejmującą decyzje w Federacji Rosyjskiej. Oprócz zawieszenia działań wojennych głowa państwa planuje poruszyć kwestie gwarancji bezpieczeństwa, odbudowy Ukrainy oraz losu terytoriów okupowanych. Jednocześnie prezydent Ukrainy kategorycznie odrzucił możliwość kompromisów w kwestii integralności terytorialnej, podkreślając, że żądania Rosji dotyczące przekazania Donbasu lub uznania aneksji Krymu są sprzeczne z konstytucją Ukrainy.

Źródło: CNN Türk.

1 listopada doradca Władimira Putina, Jurij Uszakow, oświadczył, że rosyjski dyktator rzekomo jest gotowy odebrać telefon od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Jednocześnie ponownie zaproponował ukraińskiemu przywódcy przyjazd do Moskwy na rozmowy.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poprosił przywódców Finlandii i Norwegii o przekazanie Władimirowi Putinowi pewnych sygnałów podczas rozmów telefonicznych. Kontakty te ze stroną rosyjską zostały wcześniej uzgodnione z Kijowem.

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