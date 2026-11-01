Зеленський запропонував путіну зустрітися у Туреччині – CNN

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про готовність провести особисті переговори з російським диктатором Володимиром Путіним на території Туреччини.

Головною метою потенційної зустрічі український лідер назвав досягнення домовленостей щодо повного припинення вогню вздовж всієї лінії фронту та розробку механізмів контролю за їхнім дотриманням.

В інтерв'ю медіа Зеленський висловив сподівання на сприяння турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана, наголосивши на важливості діалогу безпосередньо з особою, яка ухвалює рішення в РФ. Окрім заморожування бойових дій, на порядок денний очільник держави планує винести питання гарантій безпеки, відбудови України та долі окупованих територій. Водночас Президент України категорично відкинув можливість компромісів щодо територіальної цілісності, підкресливши, що вимоги РФ щодо передачі Донбасу чи визнання анексії Криму суперечать Конституції України.

Джерело: CNN Türk.

1 листопада помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що російський диктатор нібито готовий відповісти на телефонний дзвінок президента України Володимира Зеленського. Водночас він знову запропонував українському лідеру приїхати до Москви для переговорів.

Президент України Володимир Зеленський попросив лідерів Фінляндії та Норвегії передати Володимиру Путіну певні сигнали під час телефонних розмов. Ці контакти з російською стороною попередньо узгодили з Києвом.

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