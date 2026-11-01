Зеленский предложил Путину встретиться в Турции — CNN

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести личные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным на территории Турции.

Главной целью потенциальной встречи украинский лидер назвал достижение договоренностей о полном прекращении огня вдоль всей линии фронта и разработку механизмов контроля за их соблюдением.

В интервью СМИ Зеленский выразил надежду на содействие со стороны турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, подчеркнув важность диалога непосредственно с лицом, принимающим решения в РФ. Помимо замораживания боевых действий, глава государства планирует вынести на повестку дня вопросы гарантий безопасности, восстановления Украины и судьбы оккупированных территорий. В то же время президент Украины категорически отверг возможность компромиссов в отношении территориальной целостности, подчеркнув, что требования РФ о передаче Донбасса или признании аннексии Крыма противоречат Конституции Украины.

Источник: CNN Türk.

1 ноября помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что российский диктатор якобы готов ответить на телефонный звонок президента Украины Владимира Зеленского. В то же время он вновь предложил украинскому лидеру приехать в Москву для переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил лидеров Финляндии и Норвегии передать Владимиру Путину определенные сигналы во время телефонных разговоров. Эти контакты с российской стороной были предварительно согласованы с Киевом.

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