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Новости Украина

В Ровенской области уничтожили минометную мину времен Второй мировой войны

UA NEWS 29 Октября 2026 14:14
В Ровенской области уничтожили минометную мину времен Второй мировой войны

В Дубенском районе Ровенской области пиротехники ГСЧС уничтожили минометную мину калибра 82 мм времен Второй мировой войны. Опасный боеприпас обнаружили местные жители 27 октября в селе Приски Радивиловской территориальной общины.

28 октября специалисты ГСЧС изъяли и уничтожили мину.

«Спасатели подчеркивают: в случае обнаружения взрывоопасного или подозрительного предмета категорически запрещается прикасаться к нему или перемещать его. Необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по телефонам 101 или 102», — говорится в сообщении

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Ровенской области.

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