Американская политическая инфлюенсерша Лора Лумер считает, что резкие высказывания президента США Дональда Трампа в адрес президента Украины Владимира Зеленского стали ответом на публичную критику украинским лидером так называемого «дизельного соглашения» между Вашингтоном и Москвой.

В интервью СМИ Лумер отметила, что заявления Трампа о сложности переговоров с Киевом по сравнению с Москвой появились именно после публичных замечаний со стороны украинского руководства. По её мнению, украинской стороне следовало воздержаться от публичных высказываний в медиапространстве и проводить обсуждение подобных спорных инициатив в формате частных дипломатических консультаций с президентом США.

Источник: Лора Лумер в интервью «РБК-Украина».

Также Лора Лумер заявила, что президент США Дональд Трамп выражает разочарование отсутствием быстрого прогресса в прекращении войны в Украине и стремится найти инструменты для вовлечения обеих сторон в переговорный процесс.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи глав МИД стран G20 в Атланте не подал никаких сигналов о готовности Москвы к мирным переговорам по Украине. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин могут провести новые переговоры уже в ноябре. Возможность встречи обсудили представители Вашингтона и Москвы.

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