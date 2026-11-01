Лора Лумер пояснила, чому Трамп розлютився на Зеленського

0:00 / 0:00

Американська політична інфлюенсерка Лора Лумер вважає, що гострі висловлювання президента США Дональда Трампа на адресу Президента України Володимира Зеленського стали відповіддю на публічну критику українським лідером так званої «дизельної угоди» між Вашингтоном та Москвою.

В інтерв'ю медіа Лумер зазначила, що заяви Трампа про складність переговорів із Києвом порівняно з Москвою з'явилися саме після публічних зауважень з боку українського керівництва. На її думку, українській стороні варто було утриматися від публічних випадків у медіапросторі та проводити обговорення подібних суперечливих ініціатив у форматі приватних дипломатичних консультацій із президентом США.

Джерело: Лора Лумер в інтерв'ю «РБК-Україна».

Також Лора Лумер заявила, що президент США Дональд Трамп висловлює розчарування відсутністю швидкого прогресу у припиненні війни в Україні та прагне знайти інструменти для залучення обох сторін до переговорного процесу.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час зустрічі глав МЗС країн G20 в Атланті не подав жодних сигналів про готовність Москви до мирних переговорів щодо України. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін можуть провести нові переговори вже у листопаді. Можливість зустрічі обговорили представники Вашингтона та Москви.

Читай нас у