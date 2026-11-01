Amerykańska influencerka polityczna Laura Lumer uważa, że ostre wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa pod adresem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego były odpowiedzią na publiczną krytykę ze strony ukraińskiego przywódcy wobec tzw. „umowy dieslowej” między Waszyngtonem a Moskwą.

W wywiadzie dla mediów Lumer zauważyła, że oświadczenia Trumpa o trudnościach w negocjacjach z Kijowem w porównaniu z Moskwą pojawiły się właśnie po publicznych uwagach ze strony ukraińskiego kierownictwa. Jej zdaniem strona ukraińska powinna była powstrzymać się od publicznych wypowiedzi w mediach i omawiać tego typu kontrowersyjne inicjatywy w ramach prywatnych konsultacji dyplomatycznych z prezydentem USA.

Źródło: Laura Lumer w wywiadzie dla „RBC-Ukraina”.

Lora Lumer oświadczyła również, że prezydent USA Donald Trump wyraża rozczarowanie brakiem szybkich postępów w zakończeniu wojny na Ukrainie i dąży do znalezienia narzędzi, które zaangażowałyby obie strony w proces negocjacyjny.

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow podczas spotkania szefów dyplomacji państw G20 w Atlancie nie dał żadnych sygnałów wskazujących na gotowość Moskwy do podjęcia rozmów pokojowych w sprawie Ukrainy. Stwierdziła to wysoka przedstawicielka UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaya Kallas.

Prezydent USA Donald Trump i rosyjski dyktator Władimir Putin mogą przeprowadzić nowe rozmowy już w listopadzie. Możliwość takiego spotkania omówili przedstawiciele Waszyngtonu i Moskwy.

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