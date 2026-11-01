Министр внутренних дел Украины Иван Выговский сообщил, что более 300 сотрудников системы МВД участвуют в встрече, сопровождении и оказании помощи украинцам, эвакуированным из оккупированного города Олешки в Херсонской области.

Подразделения Государственной пограничной службы обеспечивают пересечение границы, ГСЧС развернули пункты обогрева и перевезли личные вещи и животных, а полицейские обеспечили сопровождение автобусов и медицинского транспорта с маломобильными людьми в больницы.

В настоящее время специалисты Государственной миграционной службы в оперативно развернутых пунктах бесплатно оформляют паспорта гражданина Украины для эвакуированных жителей, большинство из которых потеряли документы в условиях оккупации. Эвакуационная операция проводится в сотрудничестве с Офисом омбудсмена Украины, СБУ, местными органами власти и благотворительными организациями.

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Источник: Заявление министра внутренних дел Ивана Выговского в Telegram.

Четвертый и последний самолет с гражданами Украины, эвакуированными из Олешек Херсонской области, приземлился в белорусском Гомеле. Впоследствии эвакуированные пересекли границу Украины в Черниговской области во время шестидневного гуманитарного перемирия.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 30 октября, что все жители Олешек, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию, смогли воспользоваться эвакуацией, а тем, кто остался, доставили гуманитарную помощь.

Отдельно омбудсман сообщил, что режим тишины длится уже более 87 часов. Украинская делегация возвращается домой.

Напомним, 17 автобусов с жителями Олешек направляются в Украину, в Россию — в несколько раз меньше.

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