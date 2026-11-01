Film: setki pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pomagały ewakuowanym mieszkańcom Oleszok

Minister spraw wewnętrznych Ukrainy Iwan Wygivski poinformował, że ponad 300 pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych bierze udział w powitaniu, eskortowaniu i udzielaniu pomocy Ukraińcom ewakuowanym z okupowanego miasta Oleszki w obwodzie chersońskim.

Oddziały Państwowej Służby Granicznej zapewniają przekraczanie granicy, Państwowa Służba Ratownictwa Narodowego (DSNS) uruchomiła punkty ogrzewania oraz przetransportowała rzeczy osobiste i zwierzęta, a policjanci zapewnili eskortę autobusów i transportu medycznego z osobami o ograniczonej sprawności ruchowej do szpitali.

Obecnie specjaliści Państwowej Służby Migracyjnej w operacyjnie uruchomionych punktach bezpłatnie wydają paszporty obywatela Ukrainy ewakuowanym mieszkańcom, z których większość utraciła dokumenty w warunkach okupacji. Operacja ewakuacyjna została przeprowadzona we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich Ukrainy, Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), lokalnymi władzami oraz organizacjami charytatywnymi.

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Źródło: Oświadczenie ministra spraw wewnętrznych Iwana Wyhivskiego opublikowane w serwisie Telegram.

Czwarty i ostatni samolot z obywatelami Ukrainy ewakuowanymi z Oleszok w obwodzie chersońskim wylądował w białoruskim Homlu. Następnie ewakuowani przekroczyli granicę Ukrainy w obwodzie czernihowskim podczas sześciodniowego humanitarnego zawieszenia broni.

Ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec poinformował 30 października, że wszyscy mieszkańcy Oleszok, którzy chcieli wyjechać na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, mogli skorzystać z ewakuacji, a tym, którzy pozostali, dostarczono pomoc humanitarną.

Ombudsman poinformował również, że rozejm trwa już ponad 87 godzin. Ukraińska delegacja wraca do domu.

Przypomnijmy, że 17 autobusów z mieszkańcami Oleszok jedzie do Ukrainy, a do Rosji – kilkakrotnie mniej.

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