Kalendarz ogrodnika na 2–8 listopada 2026 r.: sadzenie i prace jesienne

Na początku listopada prace ogrodnicze i rolnicze na Ukrainie wkraczają w ostatnią fazę przed nadejściem zimowych mrozów. W tym okresie główne wysiłki skupiają się na ostatecznym zebraniu plonów późnych upraw, ochronie bylin przed mrozami, przygotowaniu gleby do zimy oraz sadzeniu roślin ozimych.

Ogólna prognoza i cechy charakterystyczne tygodnia

W okresie od 2 do 8 listopada przeważa chłodna pogoda, poranne mgły i pierwsze przymrozki na glebie. To najlepszy czas na zakończenie głównych prac polowych i przydomowych.

Najważniejsze porady na ten tydzień:

* Zabezpieczcie rośliny ciepłolubne: zakończcie okrywanie wrażliwych krzewów i bylin, które mogą ucierpieć z powodu nocnych spadków temperatury

.* Przygotuj ogród na zimę: przeprowadź nawadnianie drzew i krzewów w celu uzupełnienia zapasów wilgoci, jeśli jesień była sucha, oraz zamulcz otoczek pni

.* Usuń resztki roślinności: dokładnie oczyść grządki z chwastów i resztek roślin, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób i szkodników.

Podstawowe prace w ogrodzie i na grządkach

1. Prace w ogrodzie (drzewa i krzewy)

Trwa zbiór i dojrzewanie ostatnich zimowych odmian jabłek i gruszek (jeśli pozostały na gałęziach). Po opadnięciu liści przeprowadza się sanitarne przycinanie krzewów owocowych (porzeczki, agrestu, malin). W przypadku młodych sadzonek i wrażliwych odmian przygotowuje się podstawę do zimowego ocieplenia. Nadszedł również czas na bielenie pni dorosłych drzew w celu ochrony przed szkodnikami i oparzeniami słonecznymi.

2. Prace w ogrodzie i na grządkach

Trwa sadzenie czosnku ozimego i cebuli siewnej na zimę. Grządki po zbiorach oczyszcza się i przekopuje, dodając nawozy organiczne lub mineralne. Trwa zbiór pozostałych warzyw korzeniowych (późnej kapusty, pietruszki korzeniowej i selera) oraz ich przenoszenie do piwnic w celu przechowywania przez zimę.

Kalendarz ogrodnika i hodowcy warzyw według dni tygodnia

* 2 listopada (poniedziałek) — Początek tygodnia, sprzyjający dzień na usuwanie resztek roślinnych z ogrodu i niszczenie chwastów

.* 3 listopada (wtorek) — Jesienne mgły i wilgoć: dobry czas na sadzenie czosnku ozimego i cebuli podzimowej

.* 4 listopada (środa) — Chłodna pogoda: nawadnianie drzew owocowych i krzewów w celu nawilżenia nasion

.* 5 listopada (czwartek) — Spadek temperatur w nocy: przykrycie ciepłolubnych bylin i przygotowanie materiałów do ściółkowania

.* 6 listopada (piątek) — Przed weekendem: sanitarne przycinanie i oczyszczanie krzewów jagodowych, zbiór ostatnich warzyw korzeniowych

.* 7 listopada (sobota) — Dzień wolny, słoneczne przejaśnienia: przekopywanie grządek przed zimą, wprowadzanie nawozów do gleby

.* 8 listopada (niedziela) — Zakończenie tygodnia: podsumowanie sezonu ogrodniczego, bielenie pni drzew.

Przeczytaj również:

Kalendarz grzybiarza na listopad 2026 roku: co i kiedy najlepiej zbierać.

Kalendarz winiarza na listopad 2026 r.: zbiór późnych odmian i prace sezonowe.

Kalendarz ogrodnika na listopad 2026 roku: sekrety i najlepsze dni na prace.

Kalendarz wędkarza na listopad 2026 roku: cechy charakterystyczne i najlepsze dni na połów.

Kalendarz księżycowy na listopad 2026 roku: dni niekorzystne i sprzyjające.

Czytaj nas na