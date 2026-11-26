Trzem byłym pracownikom Służby Bezpieczeństwa Ukrainy postawiono zaocznie zarzut zdrady stanu. Według ustaleń śledztwa, po rozpoczęciu rosyjskiej agresji w 2014 roku dobrowolnie przeszli na stronę wroga i objęli stanowiska w strukturach FSB RF na okupowanym Krymie.

Czynności procesowe prowadzono wspólnie z Terytorialnym Zarządem Państwowego Biura Śledczego (DBR) w Kijowie, przy wsparciu operacyjnym Głównego Zarządu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Z materiałów śledztwa wynika, że wszyscy trzej podejrzani pełnili wcześniej służbę wojskową w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) i zajmowali stanowiska kierownicze w jednej z jednostek służb specjalnych, stacjonującej w Symferopolu. Każdy z nich posiadał stopień wojskowy pułkownika.

Po rozpoczęciu zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w 2014 roku byli ukraińscy oficerowie dobrowolnie przeszli do służby w rosyjskich służbach specjalnych.

W szczególności w marcu 2014 roku przedstawiciele rosyjskich służb specjalnych zaproponowali im dołączenie do nielegalnie utworzonej na terytorium okupowanego Krymu jednostki FSB RF.

Zgadzając się na tę propozycję, mężczyźni złamali przysięgę wojskową, a następnie objęli stanowiska w strukturach rosyjskich służb specjalnych.

Następnie, przebywając na okupowanym półwyspie, wykonywali zadania FSB RF w różnych obszarach działalności w warunkach konfliktu zbrojnego.

Prokuratura zaznacza, że zamiast wypełniać obowiązek wojskowy i bronić Ukrainy, byli pracownicy SBU przeszli do służby w organie bezpieczeństwa państwa-agresora i działali w jego interesie. Według wersji śledztwa przyczyniło się to do zaostrzenia działań okupacyjnych na Krymie oraz wyrządziło szkodę suwerenności, integralności terytorialnej i bezpieczeństwu państwowemu Ukrainy.

Byłym pracownikom SBU zarzuca się zdradę stanu na podstawie części 1 artykułu 111 Kodeksu karnego Ukrainy.

Kara przewidziana w tym artykule to pozbawienie wolności na okres do 15 lat z konfiskatą mienia lub bez niej.

Jednocześnie zgodnie z art. 62 Konstytucji Ukrainy osoba jest uznawana za niewinną popełnienia przestępstwa, dopóki jej wina nie zostanie udowodniona zgodnie z prawem i potwierdzona wyrokiem skazującym sądu.

Informację tę podała Prokuratura Specjalistyczna ds. Obrony Regionu Centralnego.

Wcześniej organy ścigania ujawniły schemat dostaw żywności dla rosyjskich sił zbrojnych i służb bezpieczeństwa, który po rozpoczęciu pełnej inwazji zorganizowali przedstawiciele międzynarodowej grupy przedsiębiorstw z obwodu kijowskiego.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zdemaskowała handlarza, który dostarczał do Rosji komponenty do okrętów podwodnych, omijając sankcje Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony.

Funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali członków międzyregionalnej sieci agentów FSB RF, której członkowie przekazywali służbom specjalnym agresora informacje o obiektach wojskowych i strategicznych na terenie całej Ukrainy. Grupą kierował mężczyzna o pseudonimie „Profesor”.

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