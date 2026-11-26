乌克兰安全局的三名前雇员被缺席指控犯有叛国罪。 据调查显示，自2014年俄罗斯发动侵略以来，他们自愿投靠敌方，并在被占领的克里米亚担任俄罗斯联邦安全局（FSB）的职务。

相关诉讼程序由基辅地区国家调查局（DBR）与乌克兰安全局（SBU）内部安全总局共同开展，并在SBU内部安全总局的行动配合下进行。

根据调查材料，这三名嫌疑人此前均曾在乌克兰安全局服役，并在驻扎于辛菲罗波尔的该特勤局某部门担任领导职务。他们每人均拥有上校军衔。

2014年俄罗斯对乌克兰发动武装侵略后，这些前乌克兰军官自愿转投俄罗斯特工部门效力。

具体而言，2014年3月，俄罗斯特工机构的代表向他们提议，加入在被占领的克里米亚境内非法组建的俄罗斯联邦安全局（FSB）下属单位。

这些男子接受了这一提议，违背了军人的誓言，随后在俄罗斯特勤局的机构中担任了职务。

此后，他们在被占领的克里米亚半岛上，于武装冲突期间执行了俄罗斯联邦安全局在多个活动领域的任务。

检察机关指出，这些前乌克兰安全局（SBU）工作人员非但没有履行军事职责、保卫乌克兰，反而转投侵略国的安全机构，并为其利益行事。 据调查方称，此举助长了克里米亚的占领措施，并损害了乌克兰的主权、领土完整和国家安全。

这些前SBU工作人员被指控犯有《乌克兰刑法典》第111条第1款规定的叛国罪。

该条文规定的刑罚为处以不超过15年的有期徒刑，并可并处没收财产或不并处没收财产。

同时，根据《乌克兰宪法》第62条，在依法证明其罪行并经法院判决认定有罪之前，任何人均被推定为无罪。

中央地区国防专项检察院通报了这一消息。

此前，执法部门揭露了一起向俄罗斯军队和安全机构供应食品的犯罪网络，该网络是在全面入侵开始后，由基辅州一家国际企业集团的代表组织实施的。

乌克兰安全局查获了一名商人，该商人绕过国家安全与国防委员会的制裁，向俄罗斯供应军用潜艇零部件。

执法部门逮捕了俄罗斯联邦安全局（FSB）跨地区间谍网络的成员，该网络成员向侵略者的特工机构提供了关于乌克兰全境军事和战略设施的情报。 该团伙由化名“教授”的男子领导。

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