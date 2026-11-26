Трем бывшим сотрудникам Службы безопасности Украины заочно предъявлено подозрение в государственной измене. По данным следствия, после начала российской агрессии в 2014 году они добровольно перешли на сторону врага и заняли должности в структуре ФСБ РФ в оккупированном Крыму.

Процессуальные действия проводились совместно с Территориальным управлением ГБР в Киеве при оперативном сопровождении Главного управления внутренней безопасности СБУ.

Согласно материалам следствия, все трое подозреваемых ранее проходили военную службу в СБУ и занимали руководящие должности в одном из подразделений спецслужбы, дислоцировавшемся в Симферополе. Каждый из них имел воинское звание полковника.

После начала вооруженной агрессии РФ против Украины в 2014 году бывшие украинские офицеры добровольно перешли на службу в российскую спецслужбу.

В частности, в марте 2014 года представители российской спецслужбы предложили им присоединиться к незаконно созданному на территории оккупированного Крыма подразделению ФСБ РФ.

Согласившись на это предложение, мужчины нарушили военную присягу и впоследствии заняли должности в структуре российской спецслужбы.

В дальнейшем, находясь на оккупированном полуострове, они выполняли задачи ФСБ РФ по различным направлениям деятельности в условиях вооруженного конфликта.

В прокуратуре отмечают, что вместо выполнения воинского долга и защиты Украины бывшие сотрудники СБУ перешли на службу в орган безопасности государства-агрессора и действовали в его интересах. По версии следствия, это способствовало усилению оккупационных мер в Крыму и нанесло ущерб суверенитету, территориальной целостности и государственной безопасности Украины.

Бывшим сотрудникам СБУ инкриминируют государственную измену по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

В то же время, в соответствии со статьёй 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Центрального региона.

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